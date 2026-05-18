Baloncesto
La egabrense Cristina Cantero devuelve al Celta a la élite y firma otro ascenso histórico a la Liga Femenina
La entrenadora egabrense conduce al conjunto vigués al título en la fase final de la Liga Challenge y sella su segundo ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino español
Cristina Cantero ha vuelto a hacerlo. La entrenadora de Cabra llevó al Celta a un nuevo ascenso a la Liga Femenina después de proclamarse campeón de la fase final de la Liga Challenge, disputada en Vigo, y confirmar una vez más su condición de referencia en los banquillos del baloncesto femenino nacional.
El conjunto gallego aprovechó el factor pista y firmó un fin de semana impecable para recuperar su sitio en la máxima categoría. En semifinales, el Celta superó con claridad al Melilla por 72-48 en un partido dominado de principio a fin. Ya en la final, el equipo vigués volvió a responder con firmeza para imponerse al Osés Ardoi por 63-53 y certificar así el ascenso.
El éxito tiene un marcado acento cordobés. Cristina Cantero, natural de Cabra, suma de este modo su segundo ascenso a la élite con el club celeste, al que dirige desde hace once años. La técnica ya había logrado anteriormente devolver al Celta a la Liga Femenina en la temporada 2022-23, y ahora repite la hazaña para consolidar todavía más su brillante trayectoria al frente del proyecto.
La apuesta por la continuidad
La continuidad de Cantero en el banquillo ha sido una de las claves del crecimiento del equipo vigués. Su trabajo ha permitido al Celta mantener una línea competitiva sólida, con identidad propia y capacidad para reconstruirse después de cada etapa. Este nuevo ascenso confirma no solo el potencial del club, sino también la importancia de la entrenadora egabrense dentro de ese recorrido.
El baloncesto cordobés suma así otra alegría gracias a una figura que sigue dejando huella lejos de casa y que ya forma parte del grupo de técnicos más reconocibles del panorama nacional. Cristina Cantero vuelve a poner a Celta en la élite y añade otro capítulo de prestigio a su carrera.
La egabrense, que actualmente es la segunda entrenadora de la selección española absoluta femenina, acumula una amplia trayectoria con las selecciones, con las que ha logrado varias medallas.
También formó parte de este equipo la exjugador del Milar Córdoba Carlota Menéndez, una de las bases de la escuadra viguesa.
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