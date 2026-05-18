El Cajasol Ángel Ximénez dependerá de sí mismo en sus dos finales por la permanencia en la Liga Asobal

El Cajasol Ángel Ximénez de balonmano ha llegado a la recta final de la competición en la Liga Asobal. Dos partidos tiene por delante para asegurar la permanencia en la máxima categoría de su deporte. El Tubos Villa de Aranda en casa (22 de mayo) y el Cangas Frigoríficos de Morrazo fuera (31 de mayo) son los dos partidos decisivos que tiene por delante.

La Liga ha parado una semana por una ventana de selecciones, con partidos clasificatorios para el Mundial en la agenda. De regreso a la Asobal, la lucha por la permanencia va a acaparar la atención. Con el Sanicentro Guadalajara ya descendido, todavía queda por decidir la segunda plaza de descenso directo y la de promoción. La zona de peligro de la tabla la abren el Tubos Villa de Aranda y el Rebi Cuenca, ambos con 21 puntos. Con 19 se encuentra el Cangas Frigoríficos del Morrazo.

Tres equipos se encuentran empatados con 17 puntos, el Cajasol Ángel Ximénez, el Viveros Herol Nava y el Bada Huesca. A día de hoy bajaría el conjunto oscense y promocionaría el segoviano. Mientras, los pontanos abren la zona de permanencia.

Los enfrentamientos de las dos últimas jornadas

Las dos últimas jornadas, con horario unificado en la mayor parte de los encuentros, dictarán sentencia. El próximo día 22 a las 21.00 horas tendrá lugar la penúltima con los enfrentamientos Guadalajara-Cuenca, Huesca-Logroño, Nava-Alicante, Cajasol Ángel Ximénez-Villa de Aranda y Caserío Ciudad Real-Cangas.

La temporada concluirá con la jornada 30ª, prevista para el día 31 a las 17.00 horas. Los duelos entre los equipos de la parte baja serán Villa de Aranda-Ademar León, Cuenca-Bidasoa, Alicante-Huesca, Atlético Valladolid-Nava y Cangas-Cajasol Ángel Ximénez.

Los de Puente Genil dependen de sí mismos para salvarse, pues lo lograrían, sin depender de otros rivales, siempre que gane sus dos partidos. Incluso podría celebrar la permanencia en la penúltima jornada, siempre que derroten al Aranda, y pierdan el Huesca y el Nava.

Paco Bernabéu, en el suelo. / Alejandro Nieto

Los refuerzos del último mes

El bloque que entrena Toni Malla es el que posee más opciones de salvarse entre los tres que cuentan actualmente 17 puntos, por plantilla y calendario. La llegada de los tres últimos refuerzos en el mes de abril (los laterales Benhalima y Vieira y el central Ribeiro) han dado un salto de calidad a un conjunto que sueña con la salvación.

La presencia de los tres fichajes han servido para compensar la baja hasta el final de la campaña del lateral Semedo, uno de los tres jugadores de la plantilla con problemas físicos, pues también se encuentran tocados el lateral Domingo Luis Mosquera y el extremo Paco Bernabéu.

Dos partidos quedan para que el Cajasol Ángel Ximénez se asegure la permanencia. De conseguirlo iniciará la 14ª temporada consecutiva en la élite del balonmano español. Sus aficionados así lo esperan.