Pablo del Moral dice adiós al Córdoba Futsal tras dejar una huella imborrable en Vista Alegre

El Córdoba Futsal ya ha comenzado a pensar en la próxima temporada, lo mismo que sus jugadores. Uno de los que no seguirá en el club es Pablo del Moral. El cierre madrileño lo dejó entrever en el duelo ante el Manzanares, el último de la Liga en Vista Alegre. Entonces abandonó la cancha a 21 segundos del final visiblemente emocionado, ante el aplauso del público que siempre le ha querido y apreciado. Posteriormente dejó en sus redes sociales unas declaraciones en las que dijo «lo viví, lo disfruté, lo recordaré siempre. Gracias Córdoba Futsal».

La duda en esos momentos era si iba a retirarse o poner rumbo a otro club. Este periódico ha podido confirmar que seguirá jugando, probablemente fuera de España, en el seno de un club con un presupuesto mucho más alto que el cordobés. De esta forma acabará la segunda etapa de un jugador que ha dejado en huella en Córdoba.

Pablo del Moral defiende a un rival. / A.J. González

Un jugador histórico en Córdoba

Del Moral es a día de hoy, junto a Zequi, uno de los dos jugadores con más temporadas en Primera en el Córdoba Futsal (6) y con más partidos disputados (más de 160). También se encuentra entre los cuatro máximos goleadores de la entidad blanquiverde, con más de 30 tantos en su haber.

Del Moral llegó a Vista Alegre en 2019 como uno de los pocos refuerzos de un club que acababa de ascender a la Primera División. Desde el puesto de cierre ayudó a crecer al club en su lucha por asentarse en la élite. En las últimas siete temporadas, solo en una no jugó en Córdoba, la 23-24, pues entonces defendió la camiseta del Jaén Paraíso Interior.

Con 33 años, Pablo del Moral ha tomado la decisión de iniciar una nueva etapa lejos de Córdoba. Podría ocurrir que regresara a la ciudad cuando se retire, pues ya se considera un cordobés más.