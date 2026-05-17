Irene del Rey revalida su corona europea y confirma que el futuro del tiro español también habla cordobés

Irene del Rey sigue escribiendo su nombre con letras grandes en el tiro europeo. La deportista de Villaviciosa de Córdoba ha vuelto a dejar una actuación de enorme nivel al proclamarse campeona de Europa juvenil individual en Osijek, donde ha defendido con éxito una corona que ya conquistó el pasado año y que confirma su condición de una de las grandes realidades del tiro al plato continental.

La joven cordobesa dominó la competición desde el inicio y terminó imponiéndose con autoridad en una final disputada sobre 75 platos. Su regularidad y su firmeza en los momentos decisivos le permitieron cerrar la tirada con 70 platos rotos, una marca suficiente para aventajar en dos a la bielorrusa Dara Chupina, que se hizo con la plata, mientras que el bronce fue para la chipriota Chara Meli, tercera con 65.

El éxito adquiere todavía más valor por el contexto competitivo y por la continuidad que muestra su crecimiento. Irene del Rey defendía en Croacia el título sub 18 conquistado en 2025, cuando se proclamó campeona de Europa en Malakasa con 71 platos sobre 75 y récord continental de la categoría. Aquella actuación la convirtió en campeona europea sub 18 individual de foso olímpico femenino y ahora, un año después, ha demostrado que no fue una irrupción puntual, sino la confirmación de un talento extraordinario.

Irene del Rey, durante el Europeo de Osijek. / Andrea Caroppo

Una promesa en plena progresión

La victoria en Osijek vuelve a situar al tiro cordobés en la primera línea internacional. Irene del Rey prolonga así una trayectoria cada vez más sólida, marcada por su capacidad para competir al máximo nivel pese a su juventud y por una colección de resultados que la convierten ya en uno de los nombres propios del deporte provincial.

Además, su campeonato no ha terminado todavía. La tiradora cordobesa seguirá compitiendo en Osijek hasta el próximo martes, con nuevas opciones de ampliar su cosecha de medallas en una cita continental que vuelve a dejarla como una de las grandes protagonistas españolas. El programa oficial del campeonato incluye más pruebas de trap sub 18 en las jornadas posteriores al individual.