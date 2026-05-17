El Egabrense tumba a la Lebrijana y se cita con el Montilla en la final por el ascenso a Tercera RFEF

El Egabrense ya está en la gran final por el ascenso a Tercera RFEF. El conjunto de Cabra superó a la Lebrijana en las semifinales del Grupo 1 de la División de Honor Andaluza y se jugará ahora el salto de categoría en un duelo cordobés frente al Montilla.

El equipo dirigido por Rafael Escobar llegaba al partido de vuelta con una ligera ventaja después del empate a un gol conseguido en la ida como visitante. Ese resultado dejaba abierta la eliminatoria, pero situaba al Egabrense en una posición favorable para rematar el trabajo ante su afición.

Y el ambiente en Cabra estuvo a la altura de la cita. Desde el primer minuto, la grada empujó a los suyos en una tarde de máxima tensión y enorme ilusión. El equipo local respondió sobre el césped con personalidad y logró adelantarse en el minuto 33 gracias a un tanto de Dovao, que puso por delante al Egabrense y desató la euforia en las gradas. Con ese 1-0 se llegó al descanso.

Once inicial del Egabrense ante la Lebrijana. / Egabrense

Los minutos decisivos

La segunda parte elevó todavía más la tensión del cruce. La Lebrijana dio un paso al frente en busca de la remontada y consiguió igualar el partido en el minuto 74 con el 1-1, un resultado que devolvía la incertidumbre a la eliminatoria y obligaba al Egabrense a resistir y volver a atacar en el tramo decisivo.

Lejos de conformarse, el conjunto de Rafael Escobar se volcó en los últimos minutos con la intención de evitar cualquier susto y sentenciar el pase. El premio llegó en el momento más dramático del encuentro. En el minuto 90 apareció Rafa Roldán para marcar el 2-1 definitivo y cerrar una clasificación que fue celebrada con enorme intensidad, tanto por el equipo como por la afición.

El Egabrense se metió así en la última ronda del play off y peleará por el ascenso en una final de marcado acento cordobés frente al Montilla. El primer asalto se disputará en Montilla el próximo día 24, mientras que la vuelta tendrá lugar en Cabra el 31, donde quedará resuelto qué equipo logra el ansiado salto a Tercera RFEF.