El cordobés Javier Vázquez se impone en Las Minas y refuerza su liderato andaluz

Javier Vázquez volvió a demostrar su excelente momento de forma en el automovilismo andaluz al imponerse en la categoría de Turismos de la Cronometrada Las Minas, una de las citas más destacadas del calendario regional y segunda prueba puntuable del Campeonato de Andalucía de Cronometradas. La prueba se celebró en Peñarroya-Pueblonuevo sobre el ya característico trazado de 1,2 kilómetros de la N-432a.

Al volante de su Renault Clio Rally5, el piloto cordobés firmó el mejor tiempo en turismos con un registro acumulado de 1.42.216 minutos, resultado suficiente para subir a lo más alto del podio y consolidar su condición de referencia dentro del certamen autonómico.

La segunda plaza fue para el onubense Víctor Caballero, que completó una actuación muy sólida con su Citroën Saxo y terminó a 1.278 segundos del vencedor. El tercer escalón del podio lo ocupó el malagueño Michael Pedregosa, con Peugeot 206, a 1.550 segundos, en una clasificación muy apretada entre los principales aspirantes.

La cuarta plaza de un clásico

A las puertas del cajón se quedó Francisco Mata, uno de los nombres clásicos del automovilismo provincial, que concluyó cuarto con su Peugeot 206 XS, a solo 1.693 segundos del mejor crono de la jornada. La igualdad en la parte alta volvió a confirmar el gran nivel competitivo de una prueba que sigue creciendo dentro del motor andaluz.

Salguero, el mejor en Monoplazas

En la categoría de Monoplazas, la victoria fue para el granadino Gustavo Salguero, que llevó su MV Racing MV Pro XC hasta el mejor tiempo con 1.30.736 minutos. Tras él finalizaron Francisco Casero, segundo con su Speedcar Xtrem a 2.091 segundos, y Antonio Salguero, tercero con su MV Racing MV SP3 a 2.538.

La Cronometrada Las Minas volvió así a ofrecer una jornada de gran nivel en Peñarroya-Pueblonuevo, donde finalmente concluyeron la prueba 27 pilotos, en una edición que refuerza el peso de esta cita dentro del campeonato andaluz.