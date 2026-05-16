El Rahi Sepisur Adesal cierra la liga con una victoria y pone el broche a una temporada notable

El Rahi Sepisur Adesal bajó el telón de la temporada con una victoria en La Fuensanta y con la sensación de haber firmado un curso competitivo, ambicioso y lleno de crecimiento. El conjunto cordobés superó al Carballal en el último encuentro liguero y cerró así su participación en la División de Honor Oro con una sonrisa, después de haber peleado durante buena parte del campeonato por una de las plazas de ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola.

El equipo cordobés necesitó paciencia para resolver el encuentro ante el Carballal, porque las visitantes les incomodaron durante la primera mitad, obligando a las locales a trabajar mucho más de lo esperado. La sentencia no llegó hasta después del descanso, cuando el Adesal elevó su nivel y terminó imponiendo la profundidad de su plantilla y su mayor contundencia ofensiva.

Entre las jugadoras más destacadas del partido aparecieron Camila Bonazzola y Zoe Turnes, ambas con seis goles, además de Fátima Acuña, Ángela Ruiz y Andrea Roda, que también tuvieron un peso importante en la producción ofensiva del equipo. La victoria sirvió para cerrar con buenas sensaciones un campeonato largo, exigente y de gran desgaste competitivo.

Lucía Vacas controla el balón. / A.J. González

Un balance positivo

Más allá del último resultado, el balance general del Adesal invita a una lectura positiva. El equipo estuvo instalado durante muchas jornadas en la zona noble de la tabla y llegó a pelear de tú a tú con varios proyectos diseñados para el ascenso. La victoria final ante el Carballal no cambia ese desenlace, pero sí ayuda a poner en perspectiva una temporada seria y muy competitiva del bloque fuensantino, que ha vuelto a demostrar que tiene argumentos para mirar arriba y seguir aspirando a cotas importantes dentro del balonmano femenino nacional.

Los números del Adesal

Por el Adesal saltaron a la cancha Amanda Valero, Inmaculada García-Navas, Camila Bonazzola (6), Zoe Turnes (6), Laura Caler (1), Rosa Ortega, Carla Montero (2), Lucía Vacas (3), Irene Lesmes (1), Fátima Acuña (5), Ángela Ruiz (5), María Jesús Miranda, Jessica Oliva (3) y Andrea Roda (5).