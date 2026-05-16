Fútbol | Tercera RFEF
El Montilla se mete en la final por el ascenso a Tercera RFEF tras derrotar al Atlético Palma del Río por segunda vez
El conjunto vinícola hace valer el 0-2 de la ida y remata la eliminatoria con un nuevo triunfo por 1-0 para seguir soñando con el salto de categoría en la División de Honor Andaluza
El Montilla ya está en la final por el ascenso a Tercera RFEF. El conjunto vinícola confirmó su superioridad ante el Atlético Palma del Río y cerró la eliminatoria de semifinales con un pleno de victorias, después de imponerse también en el partido de vuelta por 1-0 tras el 0-2 conseguido en la ida.
El equipo montillano afrontaba el segundo asalto con una renta importante, pero lejos de especular volvió a competir con firmeza en un duelo muy igualado y de máxima tensión. El Atlético Palma del Río, obligado a remontar, peleó hasta el final y mantuvo viva la eliminatoria durante muchos minutos, aunque no logró encontrar el camino del gol que necesitaba para cambiar el rumbo del cruce.
La primera mitad transcurrió sin goles y con mucha igualdad, en una muestra de lo cerrado que resultó el encuentro. El Montilla supo gestionar su ventaja sin perder el control, mientras que el cuadro palmeño intentaba encontrar espacios para meterse de nuevo en la pelea por el pase.
Abraham sentencia la eliminatoria
El desenlace llegó ya en la segunda parte. En el minuto 75 apareció Abraham para marcar el único tanto del partido y cerrar definitivamente la eliminatoria. Su gol desató la celebración de la grada montillana, que ya veía a su equipo a un paso del ascenso.
Con esta victoria, el Montilla accede a la gran final del play off y se enfrentará al vencedor del cruce entre el Lebrijana y el Egabrense. Esa eliminatoria quedó abierta tras el 1-1 de la ida y se resolverá este domingo a las 18.00 horas en Cabra.
El conjunto vinícola sigue así alimentando su ilusión y se coloca a solo un escalón de la Tercera RFEF, después de eliminar con autoridad a un Atlético Palma del Río que nunca dejó de competir.
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