El Córdoba Futsal acaba la temporada con una derrota que salva al Osasuna Magna

El Córdoba Futsal terminó la Liga en Primera División con una derrota en Anaitasuna ante el Osasuna Magna Xota. Los de Santoro perdieron por 4-1 frente a un rival que necesitaba un punto para sellar la permanencia sin depender de lo que hiciera el Alzira en su duelo de Manzanares.

El partido arrancó marcado por la necesidad que tenían los locales de sumar al menos un punto para salvarse. El conjunto local comenzó el choque presionando muy arriba, a la búsqueda cuanto antes de un gol que le diera tranquilidad en su lucha por la continuidad en la categoría. El premio le llegó cuando Titi del Rey entró con más fuerza de la cuenta en el minuto dos, cometiendo un penalti que transformó Saldise.

Los de Ema Santoro trataron de meterse en el partido atacando con cinco, con el portero Víctor metiéndose por momentos en la cancha rival. Sin embargo, un contragolpe del Xota terminó con un gol de Geraghty en el 6, dejando a los cordobeses contra las cuerdas.

Andrei persigue a Albert Ortas. / CÓRDOBA

Javi Aranda mete a los cordobeses en el partido

Los cordobeses siguieron atacando haciendo su partido. Javi Aranda acortó distancias en el 10 con un fenomenal disparo a diez metros de la portería. Tras el 2-1, el Osasuna volvió a arriesgar con la presión alta, de la que los cordobeses salían como podían. El ritmo del partido era trepidante, lo que obligaba a ambos técnicos a mover mucho el banquillo para mantener siempre la misma intensidad.

El Córdoba Futsal insistió jugando con el portero muy adelantado cuando Víctor estaba sobre la cancha. Los cordobeses llevaron el peso del juego en los últimos minutos de la primera parte, aunque sin la pegada necesaria para empatar. El Osasuna se dedicó a conservar el resultado, sobre todo al enterarse que el Alzira estaba ganando por 1-2 en Manzanares. Al descanso se marcharon los de Santoro perdiendo por 2-1. El Osasuna tenía por ello un margen de dos goles para salvarse.

La segunda parte dio comienzo con los navarros lanzados de nuevo al ataque. Albert Ortas mandó al larguero un zapatazo en el 24. Fabio salvó al Córdoba Futsal del 3-1 en el 28 al desviar un disparo de Linhares. No pudo evitarlo en el 31. Una pérdida de balón de Murilo terminó con una contra que culminó en gol Cerviño. El público festejó un tanto que dejaba la permanencia casi sentenciada para su equipo.

Los de Santoro lo intentan con el juego de cinco

El Córdoba Futsal pasó a poseer el balón tras el 3-1. Los navarros se defendían con un bloque bajo, sabedores de que les bastaba con no encajar tres tantos para salvarse. Una combinación entre Zequi y Murilo casi acaba con el 3-2. Albert Ortas lo evitó bajo los palos.

Los de Santoro apostaron en el 38 por el juego de cinco con Carlos Gómez como portero-jugador. Saldise aprovechó un fallo en un pase para marcar el 4-1 definitivo a 48 segundos de la bocina. Así terminó la temporada de un Córdoba Futsal que tendrá un nuevo presidente en la próxima campaña.