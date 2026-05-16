El Atletismo Cordobés asegura la permanencia en Primera Nacional y la cantera arrasa en El Fontanar

La IDM El Fontanar volvió a convertirse en el gran epicentro del atletismo andaluz con una jornada repleta de competición, nivel y éxitos para los clubes cordobeses. La instalación acogió por la mañana el Campeonato de Andalucía individual y de relevos 4x100 sub 16 y, por la tarde, la segunda jornada de la Primera División Nacional masculina por clubes, en una cita que dejó excelentes noticias para el atletismo provincial.

La más destacada llegó en la competición nacional. El Córdoba Patrimonio Club de Atletismo Cordobés firmó una meritoria segunda posición, un resultado de enorme valor que le permitió asegurar matemáticamente la permanencia. Gracias a ese puesto, el conjunto cordobés competirá en la jornada final dentro del grupo de ascenso, reservado a los ocho mejores equipos, evitando así el grupo de permanencia, en el que estarán en juego dos plazas de descenso.

El club cordobés sumó un total de 185,5 puntos, quedándose a 23,5 del vencedor de la jornada, el Lô Esport Menorca, que se impuso con 209. Por detrás del equipo local terminaron el Delsur Coop La Palma, con 177,5, y el R.C. Celta, con 109 puntos. El balance dejó muy buenas sensaciones para una escuadra que volvió a competir a gran nivel en casa.

El Córdoba Patrimonio celebra la permanencia en la Primera Nacional de atletismo. / CÓRDOBA

Seis victorias cordobesas en Primera

El equipo coordinado por Juan Ignacio Grondona sostuvo su gran actuación sobre una cosecha de seis victorias parciales. Dos de ellas llevaron la firma del palmeño Juan Francisco Trujillo, que brilló en salto de altura con 1,96 y en longitud con 7,17. También vencieron el ecuatoriano Marcos Herrera en 110 metros vallas con 13.62, Gonzalo Cuns en triple salto con 14,85, Óscar Izquierdo en 100 metros lisos con 10.48 y Miguel Ruiz en 3.000 metros lisos con 8:19.93.

Brillo del Sierra Norte Villafranca entre los sub 16

La jornada matinal también dejó una fuerte presencia cordobesa en el Campeonato de Andalucía sub 16. Los atletas de la provincia conquistaron seis medallas de oro, cinco de ellas a cargo del Sierra Norte Villafranca, confirmando el gran momento de la cantera provincial.

Por parte del Sierra Norte se proclamaron campeones andaluces Alejandra Herrera en lanzamiento de martillo, Alba Estévez en 3.000 metros marcha, Lucía Japón en salto de altura, Álvaro Ponce en pértiga y Lucas Milla en 3.000 metros. El sexto oro para la provincia lo logró Iván Leal, del club Los Califas Universidad de Córdoba, tras imponerse en los 100 metros lisos.

El atletismo cordobés cerró así una jornada especialmente fructífera en El Fontanar, donde el presente competitivo del Atletismo Cordobés y el futuro que representa la cantera coincidieron en un mismo escenario para dejar una imagen de fortaleza y crecimiento.