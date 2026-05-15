El Real Priego golpea primero en Europa y acaricia el sueño continental tras vencer al Niño Praha

El Real Priego Fundación Kutxabank dio un paso de enorme valor hacia el mayor éxito continental de su historia. El conjunto cordobés se impuso por 3-2 al El Niño Praha en el partido de ida de la final de la Copa de Europa y defenderá esa exigua pero valiosa renta en el encuentro de vuelta del próximo viernes en Praga.

La noche en el pabellón Rafa López comenzó torcida para los intereses prieguenses. Robert Gardos cedió el primer punto ante Yevhen Pryshchepa por 1-3, obligando al equipo cordobés a remar desde el inicio ante un rival sólido y competitivo. Pero el Real Priego reaccionó con carácter y empezó a darle la vuelta al duelo a través de dos de sus hombres más fiables.

Hampus Soderlund igualó la eliminatoria al derrotar por 3-1 a David Reitspies, mientras que Carlos Machado culminó la remontada provisional con una victoria muy celebrada por la grada ante Tomas Konecny, al que superó con autoridad por 3-0. El triunfo del veterano jugador prieguense levantó a la afición y reforzó la sensación de que el equipo estaba preparado para competir de tú a tú por un título histórico.

Los componentes del equipo prieguense celebran el triunfo en la ida de la final europea. / CÓRDOBA

Los puntos decisivos

Sin embargo, el conjunto checo no se descompuso. El Niño Praha volvió a equilibrar la final con el triunfo de Reitspies sobre Gardos en un partido apretadísimo que se resolvió por 2-3 y que dejó el marcador general en un inquietante 2-2. Todo quedaba así pendiente del último punto de la noche.

En ese escenario de máxima presión, Hampus Soderlund volvió a asumir la responsabilidad. El sueco se midió a Pryshchepa en el duelo decisivo y respondió con una victoria de enorme peso para decantar la ida del lado cordobés. Su triunfo permitió al Real Priego cerrar la noche con un 3-2 a favor y viajar a Praga con ventaja en la eliminatoria.

El resultado no resuelve nada, pero sí coloca al club prieguense un poco más cerca de un título continental que sería histórico para la entidad. El sueño sigue vivo. Y ahora queda rematarlo en territorio checo.