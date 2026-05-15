Hugo: "Al Córdoba Futsal solo le falta ya hacer un temporadón"

-¿Cómo vivió el partido de su primer ‘hat trick’ en Primera?

-No me lo esperaba, era un poco un sueño, porque al final yo soy un jugador más defensivo que ofensivo. Tuve la oportunidad de marcar tres goles. Además, es curioso, porque el jueves y el viernes no pude entrenar porque tenía fiebre, estuve malísimo con laringitis, y mira la casualidad que pude marcar tres goles ese día tan especial. Estaba malo y me tuve que empastillar un poco, así que jugué un poco drogado, pero bien. Al final tuve la suerte de marcar tres goles.

-¿Qué le han dicho su gente y las personas del club?

-Pues muy contentos todos. La verdad es que poco a poco iba teniendo más minutos y me sentía bien. Marcar tres goles siendo canterano es importante para mí que ya llevo aquí cinco años. Ha sido una alegría para todo el club y el cuerpo técnico. Todos estamos muy contentos.

-Marcó tres goles en un partido, lo que en el Córdoba Futsal en Primera solo habían logrado Shimizu, Saura y Zequi y ningún cordobés. ¿Qué supone para usted igualar a estos jugadores?

-La verdad es que durante el partido, al final, ni lo piensas. No tenía ni idea de esos datos. Es verdad que cuando lo piensas está muy bien marcar tres goles, pues no lo hace cualquiera. Durante el partido, es verdad que vas jugando, marcando goles y dices, madre mía, ya llevo tres. Estoy muy contento, sabiendo la dificultad que eso tiene.

Hugo Expósito, en Vista Alegre. / Chencho Martínez

-¿Cómo ha reaccionado la gente de Carcabuey?

-Carcabuey es un pueblo pequeño. Para ellos, que haya un jugador en Primera y que encima marque goles, es muy importante. Estos éxitos hacen que el nombre de Carcabuey se mueva un poco por toda España. Para la gente de mi pueblo es un hecho muy importante.

-Está visto que la Subbética es una fuente continua de jugadores de fútbol sala, pues de la zona son Rafa López, César o Boyis.

-Salen muchos buenos jugadores de la Subbética. De allí son jugadores como los prieguenses Ismael, Rafa López y Titín. Hay otros muy buenos como Boyis en Doña Mencía y César en Cabra, Yo ahora de Carcabuey. La Subbética se mueve muy bien en el mundo del fútbol sala.

-Háblenos de cómo fueron sus inicios en el fútbol sala.

-Empecé jugando en Carcabuey con tres años. Entonces jugaba con niños de una categoría superior. Como en Carcabuey hay pocos niños para jugar en fútbol y fútbol sala me tuve que ir a Priego. Jugué en las categorías inferiores del Priego de fútbol. Llegó un momento en el que me que tuve que decidir entre el fútbol sala y el fútbol. Me decanté por el fútbol sala en Carcabuey. Poco a poco empecé a jugar fútbol sala, se me daba bien, pues me llamaban de las selecciones cordobesas y andaluzas. Ya el año de juvenil de tercero inicié mi carrera en Córdoba, estoy estudiando Magisterio, y desde entonces estoy aquí.

-Con el Córdoba Futsal empezó en las categorías inferiores. ¿Cómo fue su estreno en el primer equipo?

-Yo empecé con el juvenil, pero tuve una lesión de rodilla en el cruzado, una lesión grave, así que esa temporada no jugué. La siguiente me costó arrancar. Estuve dos años en el filial e iba alternando con algunos ratos con el primer equipo. Es verdad que era totalmente distinto a ahora, pues me ponía muy nervioso, no podía ni casi ni jugar. Ahora ya bien. Debuté contra Alzira hace dos o tres años. Estaba aquí toda mi familia, así que muy bien. Aquel día me dijeron que entraba en convocatoria, me llamó Josan, que era entonces el entrenador. Estaba muy nervioso y pensaba que no iba a jugar. Íbamos 4-1 o algo así y me dijeron, Hugo, a calentar. Muy nervioso jugué unos dos o tres minutillos, o sea que muy bien. Y encima conseguimos la victoria, así que fue doble la alegría.

-Supongo que se acuerda también del primer gol.

-Mi primer gol fue en Cartagena, esa misma temporada, y la verdad que fue, además, un buen gol.

-¿Sentís los jugadores de la cantera que el primer equipo está a vuestro alcance?

-Pues sí y más aquí en Córdoba, porque el primer equipo tira mucho del filial y siempre está pendiente de nosotros. Si haces muy bien las cosas y trabajas, pues pueden contar contigo para el primer equipo. Aquí, la cantera es muy importante.

-El Córdoba Futsal lleva ya siete años en Primera. ¿Qué le falta para dar el último salto?

-Lo que le falta ya es hacer un temporadón. Meternos en la Copa de España, que esta temporada hemos estado a un partido de meternos. Yo creo que eso y que la gente se anime un poquito más a vernos los sábados es lo que falta. Con ese pelín más vamos a mejorar los resultados.

El carcabulense Hugo, en Vista Alegre. / Chencho Martínez

-Esta temporada ha sido un poco irregular. El Córdoba Futsal empezó regular, luego mejoró tanto que estuvo muy cerca de la Copa de España pero a partir de entonces entró en un bache. ¿Cómo califica la temporada?

-Pues creo que la temporada ha sido buena en líneas generales. Es verdad que cuando tuvimos al alcance de nuestras manos la Copa de España, por nuestra culpa un poco, perdimos esos partidos y nos quedamos sin ese objetivo. Es verdad que como entonces las aspiraciones bajaron, no sé si un poco por relajación o mala suerte en algunos partidos, no llegaron las victorias. El pasado sábado pudimos ganar en casa, lo que no conseguíamos desde el año pasado casi.

-Este año ha competido la plantilla con la particularidad de saber que el presidente se iba al final de la temporada. ¿Cómo ha vivido eso el vestuario?

-Al principio, se hablaba del tema pero claro, no éramos conscientes. Es verdad que el presidente había dicho que podía ser una de sus últimas temporadas y eso hace que lo vayas pensando. El vestuario, al final, poco puede hacer, nada más que seguir trabajando, ganando partidos y esperar a ver lo que sucede. No lo hemos pasado mal tampoco.

-Esta temporada ha pasado el equipo de una dinámica muy buena a otra muy mala. ¿Qué se dice en el seno de un equipo cuando los resultados no llegan?

-Pues nosotros estábamos tranquilos porque sabíamos que lo que teníamos que hacer era darle la vuelta a la dinámica negativa. Es verdad que se alargó más de la cuenta, más de lo que nos gustaría, pero estábamos tranquilos enel vestuario. Los técnicos nos daban confianza, sabíamos lo que habíamos hecho bien y no estábamos teniendo toda la suerte que necesitábamos.

-Ahora hay varios canteranos en el primer equipo. Víctor, Javi Aranda y usted, por ejemplo. ¿Ve a más gente de la cantera con posibilidades de llegar al primer equipo?

-Este año, el filial ha hecho un temporadón de la mano de de David Fernández, el entrenador. Creo que, por ejemplo, Zafra, que también es de Carcabuey, tiene muchas cualidades. Álvaro, el portero, es muy buen portero. Hay chavales de aquí de Córdoba como Marcos o Alberto Peinado, que apuntan. El filial viene pisando muy fuerte.

-Hugo tiene contrato hasta el 2028 con el Córdoba Futsal. ¿Va a seguir?

-Yo tengo un contrato que seguramente se prolongará un poquito más. Al 99 por ciento estaré el año que viene aquí.

-Para la gente que no le conozca. ¿Cómo se definiría Hugo?

-Soy un jugador tranquilo en el campo, con calidad de pase y con defensa. En ataque, poco a poco estoy mejorando.