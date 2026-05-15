El Córdoba Futsal baja el telón en Pamplona con la permanencia sellada y el club a las puertas de una nueva era

El Córdoba Futsal afronta este sábado en Pamplona el cierre de su séptima temporada consecutiva en la Primera División de fútbol sala. El conjunto blanquiverde visitará la pista del Osasuna Magna a partir de las 13.00 horas en un partido que pondrá punto final al campeonato para los de Emanuel Santoro y que llega marcado por dos realidades muy distintas: la tranquilidad clasificatoria cordobesa y la urgencia competitiva del rival navarro.

Héctor Vilas y Javier Menéndez dirigirán el encuentro. Todos los partidos menos el duelo ElPozo-Peñíscola, previsto para el viernes, tendrán lugar en el mismo horario.

El equipo cordobés comparece en esta última jornada con el objetivo principal ya cumplido. La permanencia quedó asegurada hace dos jornadas y, además, la clasificación ya no ofrece margen de movimiento para los blanquiverdes, que terminarán la campaña en la decimotercera posición ocurra lo que ocurra en el pabellón pamplonés. Esa situación permite al Córdoba Futsal encarar la despedida sin presión clasificatoria, aunque no sin alicientes.

Javi Aranda controla el balón en un partido de la presente temporada. / Chencho Martínez

Un Osasuna Magna necesitado de un punto para salvarse

Enfrente estará un Osasuna Magna que sí se lo jugará todo. El conjunto navarro necesita al menos un punto para certificar la salvación sin depender de otros resultados, lo que convertirá el choque en un duelo de alta exigencia competitiva para los cordobeses. La necesidad del rival marcará buena parte del guion del encuentro y obligará al Córdoba a sostener una versión seria y muy concentrada si quiere competir hasta el final.

El partido llega además condicionado por varias ausencias en la expedición blanquiverde. Emanuel Santoro no podrá contar con el lesionado Nacho Gómez, ni tampoco con Tomás Pescio y Arnaldo Báez, ambos baja por cuestiones personales. En ese contexto, la principal novedad en la convocatoria será la presencia del prieguense José Grande, jugador del filial, que tendrá la oportunidad de entrar en dinámica del primer equipo en una cita de cierre de temporada.

Más allá de lo puramente deportivo, el encuentro tendrá también un fuerte componente institucional. La visita a Pamplona significará el final de la etapa de José García Román como presidente del club, un cargo que ha ejercido desde la fundación de la entidad hace trece años. Su salida abre una nueva fase en la historia del Córdoba Futsal, después del acuerdo alcanzado para el traspaso de los derechos con los navarros Ramón Lázaro y Sergio Gayá, los nuevos responsables del club.

El traspaso oficial de poderes, en los próximos días

La entidad tiene previsto escenificar ese traspaso de poderes en los próximos días, una vez se encuentre una fecha adecuada para todas las partes implicadas. Por eso, el partido en Navarra no solo cerrará la temporada sobre la pista, sino también una etapa muy concreta en la vida del club, marcada por el crecimiento de la entidad y su consolidación en la élite del fútbol sala nacional.

En lo deportivo, Santoro quiere que su equipo se despida con la mayor seriedad posible. La intención del técnico argentino es que el Córdoba compita con orden, mantenga su solidez defensiva y trate de aprovechar sus opciones ante un rival obligado a asumir riesgos. Ese equilibrio será la principal herramienta de los blanquiverdes para intentar cerrar la temporada con una buena imagen y, quizá, con un resultado positivo lejos de casa.

Pamplona será así el escenario del último capítulo de una campaña intensa. El Córdoba Futsal llega con la permanencia en el bolsillo, pero también con la sensación de estar a las puertas de un nuevo ciclo.