Tenis de mesa | Copa de Europa
El Real Club Priego abre su gran cita europea: primera final continental y un sueño al alcance
El conjunto prieguense se medirá al Niño Praha en el partido de ida de la final de la Europe Cup con la ambición de seguir haciendo historia ante su afición en el pabellón Rafa López
El día que durante tantos años pareció imposible ya ha llegado. El Real Club Priego Fundación Kutxabank disputará por primera vez en su historia una final europea y lo hará en casa, ante su gente y con la ilusión de seguir agrandando una temporada que ya es inolvidable para el tenis de mesa cordobés.
El conjunto prieguense abrirá las puertas del pabellón Rafa López para vivir una noche llamada a quedar grabada en la memoria del club. Enfrente estará el Niño Praha, uno de los equipos más sólidos del torneo y un rival que aterrizará en la provincia de Córdoba con la intención de sacar un resultado favorable de cara al partido de vuelta.
Pero el Real Club Priego llega a esta cita con argumentos de sobra para creer. El equipo cordobés afronta la final con la confianza que da una campaña sobresaliente, coronada ya con la conquista de su undécimo título de la Superdivisión masculina. Ese éxito nacional ha reforzado todavía más la convicción de un bloque que ahora quiere trasladar su ambición también al escenario continental.
La trayectoria europea
El recorrido europeo del club ha confirmado que este momento no es casualidad. Tras caer en la Liga de Campeones frente al Borussia Düsseldorf, uno de los gigantes del tenis de mesa continental, el equipo prieguense supo rehacerse en la Copa de Europa y encontró en esa segunda competición el escenario perfecto para desplegar todo su potencial. En ese camino fue dejando atrás al ASD Marcozzi Cagliari, al HB Ostrov y al Lille Metropole TT, rivales de entidad que terminaron cediendo ante la consistencia y el carácter competitivo del cuadro cordobés.
El Niño Praha presenta una trayectoria igualmente solvente. El equipo checo alcanzó la gran final tras superar al Enoli Les Borges, al TTC Sokah Hoboken y al Roskilde Bordtennis BTK 61, construyendo un recorrido que demuestra el nivel de exigencia del rival que tendrá delante el Real Club Priego.
A las puertas de la historia
La final, por tanto, reúne a dos equipos que han llegado con méritos propios al último escalón del torneo. Pero para el club prieguense el partido tiene además un valor simbólico enorme: supone abrir una puerta inédita en su historia y colocar al tenis de mesa cordobés ante una de las noches más importantes de su trayectoria.
Priego de Córdoba ya ha demostrado esta temporada que sabe ganar, competir y resistir en escenarios de máxima presión. Ahora le toca intentar dar el paso más grande de todos: conquistar Europa.
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