Peñarroya vuelve a rugir con la Cronometrada de Las Minas y un cartel de lujo

La cuenta atrás ha terminado y el motor vuelve a tomar Peñarroya-Pueblonuevo. El norte de la provincia de Córdoba será este sábado el gran escenario de la Cronometrada de Las Minas, una cita ya consolidada dentro del automovilismo andaluz y convertida en uno de los eventos más atractivos del calendario regional.

La prueba, organizada por el C.D. Escudería Esalto Alto Guadiato, será la segunda puntuable del Campeonato de Andalucía de Cronometradas 2026 y también formará parte de la Copa Provincial de Automovilismo Trofeo Diputación de Córdoba, un doble aliciente que eleva todavía más el interés deportivo de una jornada que volverá a llenar de emoción el municipio peñarriblense.

El recorrido volverá a desarrollarse sobre el ya característico trazado de la N-432A, con un recorrido de 1,2 kilómetros entre los puntos kilométricos 207,200 y 206,000. Se trata de un tramo corto, muy técnico y de enorme exigencia, donde cada décima cuenta y donde el mínimo error puede marcar la diferencia entre pelear por el podio o quedarse sin opciones.

Una prueba en fase de crecimiento

La nómina de inscritos confirma el crecimiento de la prueba. Finalmente serán 31 pilotos los que tomen parte en esta edición, una cifra que garantiza espectáculo tanto en la categoría de turismos como en la de car cross y monoplazas. El nivel de la participación vuelve a situar a Las Minas como una referencia dentro del automovilismo andaluz.

Entre los grandes nombres del cartel destaca Javier Vázquez, actual líder del campeonato de turismos, que competirá con su Renault Clio Rally5 y llegará a Peñarroya con la intención de consolidar su posición en la general tras su buen arranque de temporada. Junto a él estarán pilotos de sobrada experiencia y capacidad competitiva como el jerezano Amador Jaén, al volante de su siempre espectacular Renault 5 GT Turbo, o el cordobés Víctor Caballero, uno de los referentes provinciales de la especialidad con su Citroën Saxo.

La categoría de car cross y monoplazas volverá a presentar también un nivel altísimo. Nombres como Francisco Casero Amor, Gustavo Salguero, Jesús Rodríguez Tamaral o Antonio Salguero aparecen entre los principales aspirantes a la victoria absoluta gracias al rendimiento de sus Speedcar y MV Racing, vehículos especialmente adecuados para un trazado tan explosivo como el de Las Minas.

Los horarios

La jornada comenzará desde primera hora con las verificaciones administrativas y técnicas, previstas a partir de las 9.00 horas en el Almacén Central de Peñarroya. La ceremonia de salida tendrá lugar a las 12.00 horas en la Plaza Santa Bárbara, uno de los puntos neurálgicos del evento. Posteriormente, la carretera quedará cerrada al tráfico a las 13.00 horas, momento en el que también se celebrará el briefing de pilotos en la Casa de la Juventud.

La acción en pista arrancará a las 14.00 horas con la manga de entrenamientos. Después se disputarán la primera y la segunda manga oficial, sin descartarse una tercera si el desarrollo de la jornada lo permite. La entrega de trofeos está fijada para las 19.30 horas en la Plaza Santa Bárbara, donde se pondrá el broche a un día que promete volver a convertir a Peñarroya-Pueblonuevo en uno de los grandes focos del motor andaluz.

La Cronometrada de Las Minas sigue creciendo edición tras edición y se ha ganado un sitio privilegiado dentro del calendario gracias a una fórmula muy reconocible: cercanía con el público, pilotos de nivel y un recorrido corto, intenso y espectacular que convierte cada manga en una batalla contra el crono.