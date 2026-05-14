El Coto Lucena se queda a las puertas de la Tercera FEB tras rozar una remontada épica

El Coto Lucena se quedó sin el premio del ascenso a la Tercera FEB de baloncesto, aunque lo rozó con una remontada que durante muchos minutos pareció posible. El conjunto dirigido por Enrique Garrido necesitaba levantar una desventaja de 21 puntos frente al Unicaja C tras la derrota de la ida (96-75), pero su victoria por 88-72 resultó insuficiente para alcanzar una de las cuatro plazas de ascenso reservadas a los semifinalistas de la N1 Nacional.

El equipo lucentino firmó, en cualquier caso, un partido de enorme mérito y llegó a poner contra las cuerdas a su rival. La gran figura del encuentro fue Caleb Wood, autor de una actuación descomunal que sostuvo al Coto Lucena en su intento de dar la vuelta a la eliminatoria. Liderados por su acierto, los locales llegaron a colocarse 46-23 a un minuto del descanso, un resultado que en ese momento les daba el ascenso.

La primera mitad fue sencillamente espectacular por parte del conjunto lucentino. Al intermedio, el marcador reflejaba un 46-28 y una sensación clara de que la gesta era posible. Solo en esos primeros veinte minutos, Wood acumuló 34 puntos, desatando la ilusión de una grada que veía cómo su equipo era capaz de rehacerse de la desventaja sufrida en Málaga.

Los jugadores del Coto Lucena aplauden a su afición tras un enceuentro. / CBL

Los lucentinos vuelven a soñar con la gesta

Tras el descanso, el Coto Lucena siguió compitiendo al máximo nivel y volvió a colocarse por delante en la eliminatoria. En el minuto 32, el 67-45 confirmaba que el ascenso seguía al alcance de la mano. Sin embargo, el enorme desgaste físico empezó a pasar factura a un equipo que había jugado durante muchos minutos al límite de sus posibilidades.

El Unicaja C supo resistir en el tramo final y encontró oxígeno en momentos decisivos. Dos triples de Denis Cazacu mantuvieron con vida al conjunto malagueño en una eliminatoria que se resolvió ya en los últimos compases (82-64). El Coto Lucena siguió peleando hasta el final, pero no pudo sostener la renta necesaria y acabó quedándose a seis puntos de la remontada total.

El triunfo por 88-72 dejó un sabor amargo por la cercanía del objetivo, aunque también una imagen muy positiva de un equipo que ha competido a gran nivel durante toda la temporada. Caleb Wood cerró el partido con 46 puntos y 52 de valoración, unos números extraordinarios que resumen la magnitud de su actuación en una noche que estuvo a punto de ser histórica.

Una gran temporada

Pese a no lograr el ascenso en la cancha, el Coto Lucena puso fin a la campaña con la sensación de haber firmado un curso notable en la N1 Nacional masculina y de haber dado un paso importante dentro de la estructura vinculada al Coto Córdoba.