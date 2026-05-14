El ajedrez cordobés brilla en Baena con un botín de seis medallas andaluzas

El ajedrez cordobés volvió a dejar su sello en una gran cita autonómica. Baena acogió la quinta edición del Campeonato de Andalucía de Ajedrez Rápido por edades, un torneo en el que los jóvenes jugadores de la provincia firmaron una actuación sobresaliente y confirmaron el excelente momento que atraviesa la cantera sobre el tablero.

La representación cordobesa regresó del campeonato con un balance brillante de seis medallas, repartidas entre varias categorías y con protagonismo tanto masculino como femenino. El resultado volvió a situar a Córdoba entre las provincias más destacadas del ajedrez andaluz de base.

Ajedrecistas destacados en el Campeonato de Andalucía de ajedrez de Baena. / CÓRDOBA

Una amplia cosecha de medallas

Entre los nombres propios de la jornada sobresalió Filomena Castejón Tofé, que conquistó la medalla de plata en la categoría sub 8 femenina, dando una nueva muestra de talento y proyección en una de las edades más tempranas del campeonato. También subió al segundo escalón del podio Rafael Ángel Ortiz Gallardo, que logró la plata en sub 12 tras completar una competición de enorme nivel.

En la categoría sub 14 femenina, Laura Maz Antiduelo se hizo con la medalla de bronce, ampliando así la cosecha cordobesa en un torneo muy exigente y de gran nivel competitivo. Pero las mayores alegrías llegaron en sub 16, donde Córdoba firmó un doble oro de enorme valor.

Jorge Carrillo Haro se proclamó campeón andaluz en la categoría sub 16 masculina, mientras que Laura Herrero Peña hizo lo propio en la clasificación femenina de esa misma franja de edad. Ambos se subieron a lo más alto del podio y protagonizaron uno de los momentos más destacados del campeonato para la delegación provincial.

Un alto nivel competitivo

El medallero cordobés lo completó Eduardo César Maestre, que obtuvo la plata en la categoría sub 18, cerrando así una actuación colectiva sobresaliente en un campeonato que volvió a confirmar el nivel competitivo del ajedrez cordobés en las categorías de formación.

Baena fue así escenario de una nueva demostración de fortaleza de la cantera provincial, que sigue acumulando resultados y consolidándose como una referencia dentro del ajedrez andaluz.