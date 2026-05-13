La Nocturna Trotacalles, muy cerca de agotar el cupo de dorsales tras superar los 3.000 inscritos

La carrera popular Nocturna Trotacalles ha entrado ya en la recta final de su fase de inscripción. Más de 3.000 atletas han adquirido su dorsal para correr en esta prueba que tendrá lugar el próximo 6 de junio a partir de las 22.00 horas. Todavía puedes inscribirte aquí.

Más de 2.800 tienen ya un dorsal para estar en la carrera reina, por lo que quedan menos de 200 disponibles sobre un cupo total de 3.000. Mientras, tienen también dueño más de 150 dorsales destinados a participar en las carreras de base sobre un cupo de 300.

Como en el 2025 hubo 2.600 inscripciones en la carrera principal, esta edición contará con la mayor cantidad de atletas desde la edición celebrada en el 2019.

Podio femenino de la Nocturna Trotacalles del 2025. / A.J. González

El fin del plazo de inscripción

La fase de inscripción quedará cerrada el 20 de mayo o cuando se agoten las inscripciones disponibles. El dorsal tiene un coste de 18 euros desde el día 12 de mayo, siempre que entonces no se hayan agotado. La presidenta de la entidad organizadora, Belén Castilla, espera venderlos todos en los próximos días.

La edición de este año volverá a pasar por el Patio de Los Naranjos de la Mezquita-Catedral, un aliciente más a una prueba ya de por sí espectacular. Los atletas también recorrerán el Puente Romano, la Plaza de La Corredera, la Plaza de Capuchinos, el Alcázar de los Reyes Cristianos o la Torre de la Calahorra, entre otros lugares emblemáticos de la ciudad de Córdoba. La carrera se celebrará el 6 de junio a partir de las 22.00 horas con un recorrido aproximado de 10.000 metros.

Laura Vázquez, Virginia Moya, Irene Rancaño, Diego Tirado, Manuel de la Rosa, Raquel Hernández, Miguel Espinosa, Marta Polo, Bruno Márquez, Inma Cantero, Rafael Bermúdez, Loli Jiménez, Laureano García, Montse Jabalera, Eva María Langa y María García son algunos de los atletas cordobeses que tienen esta carrera en su palmarés.