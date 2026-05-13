El milagro del Toxar de Fuente Tójar: el equipo de un pueblo de 650 habitantes conquista el Campeonato de Andalucía y sueña con España

El deporte base no para de proporcionar éxitos a la provincia de Córdoba en esta fase de la temporada. Los clubes con los conjuntos más destacados luchan cada fin de semana por hacer realidad el sueño de lograr un puesto en los podios de los campeonatos provinciales, andaluces o nacionales. Entidades como el Ciudad de Córdoba, Córdoba Balonmano, ARS Palma de Río, Navial o Adecor ya han ganado títulos andaluces en los últimos meses.

El mundo del deporte a estos niveles está lleno de nombres anónimos que trabajan cada día sin descanso para que sus jóvenes deportistas practiquen el deporte que les apasiona.

Los directivos y técnicos, muchos de ellos los propios padres, colaboran con los clubes, en algunos casos con mucha tradición pero en otros con no tanto. Hablamos de unas competiciones en las que no es más rico el que atesora más presupuesto, sino el que compite con más ilusión.

El Toxar celebra en Alhama de Granada la victoria en la final del campeonato andaluz. / CÓRDOBA

La hazaña del Toxar

El Toxar ganó el pasado fin de semana el título andaluz alevín masculino de fútbol sala. El club que preside Francisco José Pérez derrotó en la fase final disputada en Alhama de Granada, en semifinales al Burrito malagueño (4-1) y en la final al La Salle de Puerto Real (6-3). Esta corona le dio además una plaza en el Campeonato de España. El equipo está integrado por chicos nacidos en los años 2014 y 2015.

Lo llamativo de este éxito es que lo consiguió un equipo que representa a Fuente Tójar, una localidad de 650 habitantes que se encuentra ubicada en pleno corazón de la Subbética.

La plantilla la forman once chicos de Almedinilla, Luque, Baena, Priego y la propia Fuente Tójar. Su presidente apunta que los chavales que conforman una parte de la plantilla «llevan jugando juntos desde benjamines y otros se han ido incorporando posteriormente».

Los jugadores más destacados

Cristian Rosa y el portero Manuel Osuna Baena son sus jugadores más destacados, ya que ambos han entrado en la lista de la selección, que disputará en breve el Campeonato de España sub 12. Rosa fue elegido el MVP de la fase final autonómica de Alhama, en la que marcó cuatro goles, dos en semifinales y otros tantos en la final.

Juan Sevilla, Eric Ariza, Jorge Gallego, Kevin Expósito, Joel de la Rosa, Alonso Cáliz, Alex Escobar, Gerardo Orozco y Abel Carrillo completaron una plantilla que dirigieron Ildefonso Rosa como entrenador y Manuel Osuna como delegado. Los componentes del cuerpo técnico son padres de jugadores, Ildefonso Rosa, de Cristian Rosa, y Manuel Osuna Moral, de Manuel Osuna Baena.

Cristian Rosa, en el centro, recibe el trofeo al mejor jugador del campeonato andaluz alevín. / CÓRDOBA

Un presidente orgulloso

El presidente es un tojeño de 48 años, trabajador del Ayuntamiento de Fuente Tójar. Al club lleva vinculado desde su fundación, en el 2000. Tras 25 años como tesorero, el fallecimiento del anterior presidente, Antonio Leiva, provocó que hace un año pasara a dirigir el club, animado por el resto de directivos.

Este padre de un exjugador del club reconoce que hace diez años ganaron una liga provincial, pero que «nunca nos podíamos imaginar que llegáramos a ganar un campeonato andaluz, era una locura solo pensarlo».

El equipo alevín ha llegado a ser campeón, según Pérez, «gracias a la colaboración de los padres, pues juntamos al equipo tres días a la semana, dos para entrenar y uno para jugar los partidos y son los padres los que nos traen a los niños. Los chicos de Baena están a 23 kilómetros de aquí, por ejemplo».

Jugadores y técnicos del Toxar alevín. / CÓRDOBA

Un club «chico y humilde»

«Este éxito es el más grande que ha tenido Fuente Tójar», dice el presidente del Toxar, de este club «chico y humilde», según asegura. Una de las claves del éxito según su presidente, ha sido «el acuerdo que tenemos con dos clubes de fútbol, el Almedinilla y el Baenense, pues ambos nos ceden jugadores que juegan al fútbol con ellos y al fútbol sala con nosotros».

Francisco José Pérez ha publicado en sus redes sociales un comunicado en el que ha dado las gracias al Ayuntamiento y a los patrocinadores por la ayuda prestada a este club que también cuenta con un equipo infantil. Al mismo tiempo ha reclamado colaboración para pagar los gastos de la próxima presencia en la fase previa del Campeonato de España, pues señala que necesitan «un autocar para llevar al equipo a donde nos toque, además de alojamiento». El sueño del Toxar continúa, ahora en el Campeonato de España.

Y la hoja de ruta ya se ha trazado. Del 5 al 7 de junio se disputarán la totalidad de las fases previas del certamen, mientras que del posterior día 19 al 21 de junio se aglutinarán las finales de la sección masculina.