Baloncesto
La jugadora del Coto Córdoba Irene del Pino, hermana de Guille del Pino, pone rumbo a Estados Unidos
La jugadora cordobesa del Coto Córdoba estudiará y jugará el próximo curso en el instituto Linsly, en Virginia Occidental, siguiendo el camino internacional que ya emprendió su hermano Guillermo del Pino
La apuesta de los jóvenes talentos del baloncesto cordobés por emigrar a Estados Unidos, para allí continuar con su trayectoria deportiva y académica, continúa. La última jugadora que ha anunciado su marcha es Irene del Pino Luque (Coto Córdoba), hermana de Guillermo del Pino, el actual jugador de la Universidad de Maryland y una de las más firmes promesas del baloncesto español.
Del Pino va a estudiar y jugar el próximo curso en el instituto Linsly, un centro de estudios que se encuentra en Wheeling, en Virginia Oeste, a 95 kilómetros de Pittsburg y a 650 de Nueva York. Allí pasará un año en un ‘high school’, para posteriormente plantearse la opción de iniciar la etapa universitaria en este mismo país.
Irene del Pino es una jugadora interior, formada en sus inicios en el Cordobasket. Posteriormente pasó por La Salle y el Ciudad de Córdoba. Este año ha formado parte del Coto Córdoba 2009 que se ha proclamado campeón de Andalucía y ha disputado el Campeonato de España. También ha participado en algunos encuentros con el equipo del Coto de la N1 Nacional.
Su palmarés
Del Pino, que cumplirá 17 años el próximo mes de septiembre, tiene en su palmarés un título (2026) y dos subcampeonatos andaluces (2022 y 2025) en las categorías infantil, cadete y júnior, un subcampeonato de España infantil (2022) y una octava plaza en el Nacional cadete (2025), todo en las competiciones por clubes.
También logró un bronce con la selección andaluza infantil en el Campeonato de España del 2023, en una edición en la que su hermano Guille logró otro bronce en la categoría cadete.
Su éxito más reciente llegó hace apenas unas semanas al proclamarse campeón provincial sub 17 3x3 con el Coto Córdoba, lo que le dará derecho a participar dentro de unos días en el campeonato andaluz.
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