Un histórico Valencia Basket tumba al Panathinaikos y jugará su primera Final Four

Gesta taronja. El Valencia Basket ya es de Final Four y Atenas espera a los de Pedro Martínez, que pasaron por encima del Panathinaikos (81-64) para lograr la gesta de remontar un 0-2 en la eliminatoria. Y todo en un partido a cara o cruz, en el que los locales se impusieron al equipo con más presupuesto de Europa tras una serie inolvidable que ha escrito la página más épica en la historia del club. Y ojo que este Valencia BC no teme a nadie de cara a una cita en Atenas en la que empezarán midiéndose al Real Madrid, con el Fenerbahçe y el Olympiacos en la otra semifinal. Giannakopoulos, anfitrión en el OAKA, podrá asistir ya a la Final tras cumplir su sanción, aunque será para ver al Valencia Basket. ¿Quién se lo iba a decir hace poco más de una semana?.

Con las únicas bajas por lesión de López-Arostegui y Josep Puerto y el descarte técnico de Yankuba Sima, el Valencia Basket salía de inicio con Jean Montero, Brancou Badio, Kameron Taylor, Matt Costello y Neal Sako. El Panathinaikos se llevaba la primera posesión, pero Nunn fallaba el primer lanzamiento en unos primeros minutos en los que los nervios se notaban en la pista, sin acierto en ningún equipo.

Eso sí, mientras los puntos tardaban en llegar, los taronja empezaban a cargar de faltas a los griegos, con TJ Shorts, Osman y Faried sumando ya una antes de que Badio estrenara el marcador pasados los dos minutos con un lanzamiento exterior pisando la línea de triple. La defensa taronja anulaba el ataque visitante y Montero se multiplicaba ayudando con dos tapones. Taylor ponía el 6-0 en una entrada, poco antes de que Nunn sumara los primeros puntos del Panathinaikos casi en el ecuador del primer cuarto.

Braxton Key, con la máscara protectora tras su fractura de nariz. / F. Calabuig

Key, con su máscara, sumaba desde el 4,60 instantes después y tras una acción de Lessort bajo el aro, De Larrea ponía la máxima diferencia (11-4) con un triple que levantaba a una afición que soñaba con Atenas. Todo le iba de cara a los taronja y aunque Costello aún sumaría después un triple, Hayes-Davis, Rogvakopoulos desde el tiro libre y Lessort, tras un nuevo rebote, reducían la diferencia a un 14-10 al final del primer cuarto. Los porcentajes de acierto eran bajos en ambos equipos, pero el 0 de 7 en triples para los de Ataman penalizaba a los griegos.

Parcial de 19-1 y recital en defensa

Omari Moore, sin minutos en el primer cuarto, entraba a pista en una reanudación en la que un triple lejano de Nunn y una canasta bajo el aro de Grant ponían por delante al Panathinaikos por primera vez en el partido (14-15). Una mínima ventaja que apenas le duró unos segundos a los visitantes, primero por la rápida respuesta de Sako y después por un parcial de 7-0 que inició Montero con un triple y remató Key con 4 puntos.

Ataman, desesperado, paraba el partido a 6:34 del descanso, pero aún vio aumentar el parcial taronja hasta el 9-0 tras una nueva canasta de Taylor tras robo. La defensa taronja anulaba por completo el ataque rival, con un Panathinaikos que solo sumaba un tiro libre de Osman hasta un minuto antes del descanso, con un escandaloso parcial de los locales de 19-1.

Los mates de De Larrea y Pradilla y un triple de Taylor dejaban contra las cuerdas al equipo con más presupuesto de Europa, aunque aún pudieron reducir una diferencia que llegó a ser de +17 (35-18) con una canasta de Grant en la zona y un triple de Hayes-Davis tras una rápida circulación, que llevó el 35-23 al descanso. En un partido falto de puntos, había que aplicarse en defensa y los taronja estaban mucho más metidos en el partido, desesperando incluso a un Kendrick Nunn que sumaba ya tres faltas. Montero, por su parte, era ya el mejor valorado a pesar de sumar solo tres puntos, con otros tantos rebotes y asistencias y, sobre todo, sacando faltas a sus rivales, con cuatro al descanso.

Gran Badio en la reacción visitante

Badio y Montero rompían el parcial visitante en la reanudación, con un triple y un tiro libre respectivamente. Pero los de Ataman volvían a ponerse en las manos de Hayes-Davis y de Toliopoulos, quien empezaron a sumar los triples que no les entraron en la primera parte, para liderar un parcial de 0-10 cerrado por Grant y obligar a Pedro Martínez a parar el partido con un inquietante 43-36.

El momento era delicado y Badio volvía a sumir la responsabilidad anotadora con un triple y cuatro tiros libres sin fallo, mientras el Panathinaikos se agarraba al partido con el acierto de Hayes-Davis y Toliopoulos desde el 6,75 (50-42). Nunn, ya con cuatro faltas, anotaba entrando a canasta, pero la respuesta fue inmediata con un Key que ponía en pie a la afición con un mate.

Osman volvía a reducir la diferencia a seis puntos tras dos fallos de Costello desde el 4,60, pero a cada acción visitante respondía un Badio que se mostraba imparable, ya con 18 puntos al final del tercer cuarto. Lástima que un triple de Juancho Hernangómez sobre la bocina dejara de nuevo en +6 la ventaja taronja. Un resultado corto para lo visto hasta entonces en la pista.

Locura y éxtasis en la grada

Los taronja no perdían los nervios y aunque Osman respondió rápido a un triple de Pradilla, la defensa les llevó a un nuevo parcial de 10-2, con cuatro puntos de Reuvers y dos triples de Darius Thompson y De Larrea que llevaban la locura a la grada, mientras Ataman se veía obligado a parar el partido de nuevo, con 69-55 a 5:30 del final.

El descanso no le valía de mucho al Panathinaikos, los taronja recuperaban el balón y un mate de Key hurgaba en la herida griega. Las prisas eran para los de Ataman, mientras los taronja movían bien el balón, intentando agotar los segundos. Tanto que se perdió una posesión en manos de Badio, al sobrepasar los 8 segundos para cruzar media pista.

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Lessort y un triple de Osman reducían diferencias, pero Montero no fallaba desde el tiro libre y Key y Reuvers llevaban el éxtasis a la grada, que celebraba ya el pase a la Final Four. Los de Ataman, sin tiempo ni ideas, fallaban sus tiros a la desesperada y el enganchón final de un Montero despedido al grito de MVP mientras anotaba sus dos últimos tiros libres cerraba un partido en el que no se llegó ni a jugar la última posesión. El Valencia BC es equipo de Final Four y el Roig Arena lo celebró a lo grande. Atenas les espera y este equipo es capaz de todo.