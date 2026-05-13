El Fontanar acogerá una doble cita de nivel de ámbito nacional y autonómico

El Estadio Municipal de El Fontanar vivirá este sábado una de esas jornadas que explican su peso actual dentro del deporte andaluz. La instalación cordobesa acogerá dos competiciones de gran relevancia en un mismo día: por la mañana, el Campeonato de Andalucía sub 16 individual y de relevos por clubes 4x400, y por la tarde, la segunda jornada de la Primera Nacional masculina por clubes.

La programación convertirá a El Fontanar en el gran epicentro del atletismo andaluz, con una combinación perfecta entre deporte base y competición nacional. Entre las 10.00 y las 15.00 horas competirán las jóvenes promesas del atletismo autonómico en una cita de referencia para las categorías de formación. Posteriormente, entre las 17.00 y las 20.45 horas, llegará el turno de la Primera Nacional masculina, con la presencia del LoEsport Menorca, DELSUR Coop La Palma, R.C. Celta y Córdoba Patrimonio C.A.C.

La coincidencia de ambas competiciones en una misma jornada no solo realza la dimensión deportiva del evento. También evidencia la capacidad organizativa y técnica de una instalación que ha dado un salto importante en los últimos años. El Fontanar presentará así su mejor imagen en un fin de semana que mezcla presente y futuro del atletismo en un mismo escenario.

Un atleta, en una prueba de lanzamiento de peso. / Víctor Castro

Una importante inversión pública

Ese crecimiento tiene una base clara en la inversión realizada. Durante los ejercicios 2024 y 2025, el Ayuntamiento de Córdoba, a través del Imdeco, ha ejecutado un amplio programa de mejora, modernización y mantenimiento en el estadio con una inversión total de 260.480,65 euros. El objetivo ha sido responder a demandas históricas de clubes y deportistas, al tiempo que se reforzaba la capacidad de la instalación para acoger grandes competiciones.

Las actuaciones han afectado a aspectos clave del recinto. Entre ellas figuran el mantenimiento del campo y las zonas verdes, la renovación de líneas y marcas de la pista de atletismo, la mejora del área de musculación y cardio, la adquisición de nuevo material técnico para saltos, lanzamientos y vallas, la reparación de la jaula de lanzamientos y la instalación de un generador de emergencia. Todo ello ha permitido que El Fontanar presente hoy unas condiciones mucho más modernas, seguras y funcionales.

La importancia del estadio no se mide solo por sus mejoras materiales. También por su uso diario. El Fontanar registra una media anual de 400.000 asistencias anuales, lo que lo convierte en una de las instalaciones más activas de la red deportiva municipal. Allí entrenan y compiten clubes de atletismo, opositores, abonados y miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad, en una dinámica constante que refleja su papel central en la vida deportiva de Córdoba.

Exenciones para el uso de la instalación

Además, el Imdeco mantiene una política de acceso con un marcado componente social, con exenciones para fuerzas de seguridad y deportistas de élite o alto nivel, así como bonificaciones especiales para los clubes locales de atletismo. Esa línea de apoyo ha consolidado a El Fontanar como un espacio de referencia no solo para la competición, sino también para la formación y el desarrollo del deporte base.

El estadio cordobés es, además, un lugar con fuerte valor simbólico. En su pista se han formado atletas como Carmen Avilés, hoy referencia nacional en los 400 metros lisos, y también sigue siendo un punto de trabajo esencial para la escuela de pértiga que cuenta con la experiencia de Javier García Chico, medallista olímpico en Barcelona 92. Esa mezcla de tradición, talento y estructura ha contribuido también al reciente ascenso del Club Atletismo Cordobés a Primera División Nacional.

Un amplio programa de actividades

La jornada de este sábado se suma, además, a una dinámica creciente de grandes eventos celebrados en la instalación. En los últimos meses, El Fontanar ha sido escenario de pruebas como la Hybrid Race, el Gran Fondo Sierra Morena, campeonatos de atletismo de distintas categorías, torneos de rugby y competiciones escolares. La doble cita de este fin de semana refuerza todavía más esa posición.

Córdoba volverá a mirar este sábado hacia El Fontanar. Y lo hará con la certeza de que su estadio vuelve a ser mucho más que una pista: es ya uno de los grandes motores del atletismo andaluz.