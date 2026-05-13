Córdoba reunirá a 246 nadadores en un trofeo único en Andalucía por su apuesta por la inclusión

El barrio de Lepanto volverá a convertirse el próximo 16 de mayo en uno de los grandes puntos de encuentro de la natación andaluza con la celebración de una nueva edición del Trofeo Medina Azahara, una cita que sigue creciendo y que se ha consolidado como un evento singular dentro del calendario autonómico.

La prueba contará este año con la participación de 18 clubes y un total de 246 nadadores, en una jornada pensada no solo para la competición, sino también para la convivencia entre deportistas de distintas edades, niveles y modalidades. Ese carácter integrador vuelve a ser una de las grandes señas de identidad del trofeo, que destaca por ser el único en Andalucía capaz de reunir en una misma competición a nadadores de categorías de base, máster y adaptada.

Desde su primera edición en 2018, el Trofeo Medina Azahara ha ido asentándose con paso firme y esta nueva convocatoria refuerza la sensación de que se trata ya de una cita plenamente consolidada. El Club Deportivo Natación Córdoba, organizador del evento, volverá a tener un papel protagonista también en el agua, al ser la entidad con mayor representación, con un total de 47 deportistas inscritos.

Helena Castillo, una de las nadadoras destacadas del club Natación Córdoba. / CÓRDOBA

Los clubes con más participantes

Junto al club anfitrión sobresale también la presencia del CN Jaén, que acudirá con 42 nadadores, y del CN Montilla, que aportará 34, lo que da una medida del nivel de participación que alcanzará la competición. El carácter abierto del torneo permitirá además la presencia de clubes de fuera de Andalucía, como el CD Toledo Monteverde y el CN Caballa-Ciudad de Ceuta, un detalle que refuerza todavía más el alcance del evento.

La categoría máster volverá a tener también un peso importante dentro de la jornada. Además del propio Club Deportivo Natación Córdoba, que contará con 12 representantes, estarán presentes formaciones como el Máster Jaén, con 14 deportistas, el Máster Huelva, con 13, o el Indea, con 9, configurando así una participación muy completa en todos los niveles competitivos.

Uno de los aspectos más destacados del trofeo volverá a ser su apuesta por la inclusión real a través de la natación adaptada. En este apartado sobresale la presencia del Club Fidias Natación Integral, que participará con siete nadadores y que continúa desarrollando una labor ejemplar en favor del deporte inclusivo desde la barriada del Figueroa.

Una cita con premios

La competición se disputará en doble sesión, de mañana y tarde, con inicio previsto a las 9.30 y a las 15.45 horas. Además de las medallas y trofeos habituales para los mejores clasificados, el evento contará también con premios económicos y materiales gracias al respaldo de patrocinadores cordobeses como DentalPro y Farmtástico, cuyo apoyo contribuye a reforzar el crecimiento de una cita cada vez más reconocible dentro de la natación andaluza.

El Trofeo Medina Azahara volverá así a ofrecer mucho más que resultados y marcas. Lepanto acogerá una jornada en la que la competición, la convivencia y la inclusión compartirán protagonismo en una de las citas más especiales del calendario.