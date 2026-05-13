Córdoba pierde el torneo internacional del Real Aero Club

La provincia de Córdoba perderá este año una de sus citas internacionales de tenis. El Open Internacional Ciudad de Córdoba Trofeo Tressis, organizado en el Real Aero Club, no se celebrará en 2026, una circunstancia que frena la continuidad de un torneo que había conseguido hacerse un hueco en el calendario en muy poco tiempo.

El torneo no se celebrará ante la falta de tiempo para arreglar los daños sufridos en la pistas con motivos de las inclemencias meteorológicas de enero y febrero. La organización asegura que estudiará retomarlo en el 2027.

Una progresión imparable desde su creación

La cita había construido una progresión clara desde su nacimiento. La primera edición se disputó en 2022 con una dotación de 15.000 dólares, mientras que en 2024 el torneo ya estaba asentado como un ITF de 25.000 dólares y en 2025 dio un nuevo salto al elevar su premio hasta los 30.000 dólares.

Ese crecimiento también se reflejó en su palmarés. El valenciano Carlos López, el almeriense Javier Barranco, el alicantino Nicola Kuhn y el italiano Jacopo Berrettini figuran entre los campeones de una prueba que había logrado atraer a jugadores de distintas nacionalidades y reforzar la presencia de Córdoba en el circuito internacional.

Entrega de premios de la pasada edición del torneo cordobés. / CÓRDOBA

Los torneos de Palma del Río y Pozoblanco

La no celebración en 2026 del torneo del Aero Club no deja, eso sí, a la provincia sin tenis internacional en 2026. El calendario mantiene el ITF femenino W50 de Palma del Río, programado del 22 al 28 de junio, y el Challenger de Pozoblanco, previsto del 13 al 19 de julio, dos eventos que sostendrán la presencia cordobesa en el circuito profesional esta temporada.

La ausencia del torneo cordobés del Aero Club supone, en cualquier caso, un golpe para una ciudad que había conseguido sumar una nueva ventana internacional al tenis. La evolución de su dotación económica y el nivel de sus campeones invitaban a pensar en una consolidación estable, pero este año esa línea de crecimiento se interrumpe.