El Ciudad de Lucena se lanza a por los 1.500 abonados en su estreno en Segunda RFEF

El Ciudad de Lucena ya ha activado el pulso de la temporada 2026-27, la del esperado estreno en la Segunda RFEF. El club aracelitano ha comenzado con fuerza la planificación del nuevo curso y, tras asegurar la continuidad del director deportivo, Salva Serrano, y del entrenador, Antonio Jesús Cobos, ha dado un nuevo paso con la presentación de su campaña de abonados.

La entidad lucentina escenificó el acto en la sede de La Cartonera Lucentina, con la presencia de su presidente, Jorge Torres, en una comparecencia que sirvió para poner en marcha una de las grandes prioridades del verano: consolidar una masa social a la altura del salto de categoría. El objetivo marcado por el club es ambicioso y a la vez revelador del momento que vive la entidad: alcanzar los 1.500 socios.

Bajo el lema “¡Lucena late! Cada latido cuenta”, la campaña busca reforzar el vínculo emocional entre el equipo y su ciudad en una temporada que se presenta histórica. El ascenso a Segunda RFEF ha abierto una nueva etapa para el Ciudad de Lucena y el club quiere que ese crecimiento deportivo vaya acompañado también por un impulso social en las gradas.

El Ciudad de Lucena recibe el trofeo de campeón del Grupo 10 de la Tercera RFEF. / CÓRDOBA

Los precios de los abonos

La estructura de precios de los nuevos abonos se moverá entre los 60 y los 250 euros. El carnet más económico será el de Tribuna Joven, destinado a niños de 4 a 10 años, mientras que la Tribuna de Adultos tendrá un precio de 120 euros. La Tribuna Central Numerada costará 160 euros y el Carnet Oro alcanzará los 250, con ventajas adicionales pensadas para los aficionados que deseen una experiencia más completa en cada jornada.

Entre esas ventajas del Carnet Oro figuran el acceso a aparcamiento reservado y la posibilidad de disfrutar de un cátering en cada encuentro, una fórmula con la que el club quiere dar un valor añadido a su oferta en una campaña de especial trascendencia. Además, una de las principales novedades del próximo curso será la implantación de asientos numerados, una medida que refuerza la sensación de profesionalización en esta nueva etapa del proyecto.

Jorge Torres asegura que, aunque se ha producido una leve subida en los precios, “van a estar entre los más económicos de la categoría, pues hemos hecho un estudio sobre los precios de los demás clubes”.

Una campaña para empresas

El club también ha dado a conocer el precio de las entradas sueltas, que tendrán un coste de 20 euros para adultos y de 10 euros para niños. Junto a ello, la entidad volverá a desarrollar una campaña específica para empresas lucentinas, un apartado que ya tuvo una gran respuesta la pasada temporada, con más de 70 firmas adheridas.

Desde la directiva se insiste en que esa línea empresarial no solo busca apoyo económico, sino también reconocer el esfuerzo del tejido productivo local y su implicación con el crecimiento del club. El Ciudad de Lucena quiere que su salto a Segunda RFEF sea compartido por toda la ciudad, tanto desde la grada como desde el entorno económico y social.

Los abonos ya pueden adquirirse por internet y también estarán disponibles de manera presencial en la sede del club, en una campaña que marca uno de los primeros grandes movimientos del verano para una entidad que ya late con fuerza de cara a su nueva aventura.