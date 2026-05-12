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Fútbol | Segunda RFEF

Antonio Jesús Cobos seguirá al frente del Ciudad de Lucena en Segunda Federación

El técnico belmezano renueva hasta 2027 tras cerrar el ascenso del conjunto celeste como campeón del Grupo 10 de Tercera Federación

Antonio Jesús Cobos, durante un encuentro de este curso con el Ciudad de Lucena.

Antonio Jesús Cobos, durante un encuentro de este curso con el Ciudad de Lucena. / Antonio Dávila / CIUDAD DE LUCENA

Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

El Ciudad de Lucena ya empieza a consolidar las primeras piezas de su proyecto para el salto a Segunda Federación. Apenas unos días después de cerrar oficialmente la temporada, el conjunto aracelitano confirmó este martes la continuidad de Antonio Jesús Cobos, que seguirá al frente del banquillo celeste durante una campaña más.

De este modo, el técnico natural de Belmez afrontará su tercera temporada en la entidad lucentina, después de completar un ciclo de crecimiento que terminó desembocando este curso en la conquista del campeonato del Grupo 10 de Tercera Federación y el consiguiente ascenso directo de categoría, tras hasta seis tentativas fallidas de asalto a través del play off en ejercicios pasados.

La renovación da continuidad a una etapa que arrancó en el verano de 2024, cuando Cobos aterrizó en el banquillo del estadio celeste tras finalizar su etapa al frente del CD Pozoblanco.

Un ciclo de crecimiento

Durante sus dos campañas al frente del equipo, el técnico cordobés ha logrado mantener al Ciudad de Lucena en una línea competitiva estable dentro de la zona alta del campeonato. En su primer curso, el conjunto aracelitano terminó como subcampeón del Grupo 10 y consiguió la clasificación para la Copa del Rey, aunque quedó apeado del salto de categoría en la fase de promoción.

En la temporada recién concluida, el equipo aracelitano dio un paso más al cerrar el ascenso como líder destacado de la categoría. El Ciudad de Lucena finalizó el campeonato con 73 puntos -la segunda marca más alta de la historia desde la creación de la categoría-, aventajando en trece al segundo clasificado, el Dos Hermanas, al que tuvo tiempo de superar en la última jornada de Liga (2-1).

Además, el bloque dirigido por Cobos terminó el curso como el equipo más goleador del grupo, con 69 tantos a favor, y también como el menos goleado, tras encajar únicamente 25 goles durante toda la competición.

Otro de los registros destacados de la campaña estuvo en el rendimiento como local, ya que el conjunto lucentinista logró completar el curso invicto en su estadio.

Continuidad para el salto de categoría

La renovación del técnico supone también una apuesta por mantener la estabilidad del proyecto en el paso del club a Segunda Federación, una categoría considerablemente más exigente.

Noticias relacionadas y más

En paralelo a la continuidad belmezano, el Ciudad de Lucena ya ha comenzado a activar otras piezas de planificación para el próximo curso, entre ellas la renovación del director deportivo Salva Serrano, confirmada el pasado lunes.

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