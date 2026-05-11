La cordobesa Lucía Lara da otro paso en la NCAA-1 y jugará en Incarnate Word

Lucía Lara ya tiene marcado su próximo destino en el baloncesto universitario de Estados Unidos. La pívot cordobesa, primera jugadora de la provincia en competir en la máxima categoría del basket femenino universitario norteamericano, afrontará una nueva etapa en la NCAA tras dejar New Mexico State y poner rumbo a Incarnate Word.

La jugadora formada en Adeba cambia así de programa y de entorno competitivo para incorporarse a un equipo con sede en San Antonio, una ciudad con enorme tradición baloncestística y muy vinculada a la cultura del baloncesto en Estados Unidos. Allí defenderá los colores de las Cardinals, dentro de la Southland Conference, en un movimiento que refuerza su recorrido en la élite universitaria.

El salto tiene relevancia tanto por el contexto deportivo como por la progresión de la propia jugadora. Lucía Lara seguirá compitiendo en la NCAA, el gran escaparate del baloncesto formativo estadounidense, y lo hará en una nueva estructura en la que buscará ganar protagonismo y seguir creciendo como interior en un campeonato de máxima exigencia.

Lucía Lara, a la izquierda, con New Mexico State. / NMWBB

El cuarto año en Estados Unidos

Su llegada a Incarnate Word supondrá además el inicio de su cuarto año como jugadora universitaria, el penúltimo dentro de su ciclo en Estados Unidos. Esa experiencia acumulada debe permitirle afrontar esta nueva etapa con una mayor madurez competitiva, en un momento importante de su desarrollo deportivo.

La trayectoria de la cordobesa continúa así avanzando en un escenario cada vez más exigente y con el valor añadido de seguir abriendo camino para el baloncesto femenino de la provincia en el panorama universitario estadounidense.