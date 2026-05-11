El Ciudad de Lucena blinda a su director deportivo, Salva Serrano, para armar el salto a Segunda RFEF

El nuevo Ciudad de Lucena ya empieza a tomar forma. Apenas un día después de echar el cierre definitivo a su participación en Tercera Federación, con una emotiva victoria ante el Dos Hermanas en el Estadio Ciudad de Lucena (2-1), el conjunto aracelitano ha comenzado a mover ficha de cara al exigente salto competitivo que le espera la próxima temporada en Segunda RFEF. Y lo ha hecho asegurando una de las piezas consideradas clave dentro del crecimiento deportivo del proyecto: la continuidad de Salva Serrano al frente de la dirección deportiva.

La entidad celeste oficializó este lunes la renovación del dirigente granadino por una campaña más, apostando así por dar continuidad a una estructura que ha terminado conduciendo al club hacia el ascenso directo. «La entidad ya apunta firmemente hacia Segunda Federación, contexto en el que se oficializa la renovación del director deportivo, Salva Serrano, por una temporada más», recogió el comunicado emitido por el club lucentino.

La decisión llega respaldada por el notable rendimiento competitivo mostrado por el bloque de Antonio Jesús Cobos durante la 2025-2026, en el que los aracelitanos han logrado proclamarse campeones destacados y certificar el ascenso con hasta dos semanas de antelación. Todo ello, además, acompañado por unos registros especialmente sólidos tanto en ataque como en defensa.

Desde la estabilidad

Desde la propia entidad, de hecho, resaltan el peso específico que ha tenido Serrano en la confección de la plantilla que ha terminado dominando el Grupo 10 de Tercera Federación. «El balance del plantel del Ciudad de Lucena durante la reciente campaña ha sido más que positivo, el cual se confeccionó atendiendo al propio criterio de Salva Serrano», expuso el club en su nota oficial.

No solo los resultados sostienen esa lectura. El cuadro aracelitano cerró el curso manteniéndose invicto en su fortín lucentino y firmando, además, la mejor diferencia goleadora y defensiva del campeonato, con un balance global de 44 tantos a favor, tras anotar la friolera de 69 dianas y encajar tan solo 25 a lo largo del curso regular.

Unos números que han terminado consolidando la continuidad del director deportivo natural de Granada, que desembarcó en tierras lucentinas hace tan solo una campaña. Con anteriordad, Serrano desarrolló funciones como secretario técnico en entidades del fútbol profesional como el Granada y el Mirandés. También presenta un importante bagaje en los banquillos, habiendo dirigido a clubes como el Atlético Espeleño, el Priego, Egabrense y el propio Lucena como entrenador a lo largo de su carrera.

El reto de Segunda RFEF

Con el ascenso ya consumado y el título liguero en el bolsillo, el siguiente paso para la dirección deportiva pasa ahora por adaptar el proyecto a las exigencias de la Segunda RFEF, una categoría considerablemente más competitiva y con mayores demandas estructurales y deportivas. El objetivo, como se manifestó durante los festejos del ascenso, no es otro que asentarse en su nueva categoría.

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Ahí se centrará buena parte del trabajo de Serrano durante las próximas semanas. Por un lado, tratando de conservar el núcleo fuerte que ha sostenido el ascenso; por otro, reforzando aquellas posiciones que permitan al Ciudad de Lucena afrontar su salto al cuarto peldaño del fútbol nacional con mayores garantías de estabilidad.