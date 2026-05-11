El Ciudad de Córdoba brilla en Andalucía, conquista la plata y sella su billete al Campeonato de España

El Ciudad de Córdoba firmó una actuación sobresaliente en el Campeonato de Andalucía infantil masculino de baloncesto y regresó de Punta Umbría con un doble premio de enorme valor: la medalla de plata autonómica y la clasificación para el Campeonato de España, que se celebrará en Huelva.

El conjunto dirigido por Enrique Garrido completó un torneo de gran nivel, mostrando solidez, talento y competitividad en los momentos decisivos. Su camino hacia la final dejó claro desde el principio que el equipo cordobés llegaba preparado para pelear por todo en una de las grandes citas de la temporada.

En los cuartos de final, el Ciudad de Córdoba superó al CB Almería por 73-62 en un encuentro serio y bien gestionado, en el que supo imponer su ritmo para avanzar con autoridad. El salto definitivo llegó en semifinales, donde el equipo cordobés ofreció una de sus mejores versiones para derrotar con claridad al Cádiz Gades por 99-71, un marcador que reflejó su enorme capacidad ofensiva.

Ciudad de Córdoba infantil. / Córdoba

Una final de primer nivel

Ese triunfo le abrió las puertas de la gran final, donde esperaba el potente Unicaja Málaga, una de las grandes referencias del baloncesto formativo andaluz. El Ciudad de Córdoba peleó por el título, pero terminó cediendo por 66-95 ante un rival de enorme nivel. Pese a la derrota en el último partido, el balance del campeonato no puede ser más positivo para el equipo cordobés.

La medalla de plata confirma el excelente trabajo realizado por el club en categoría de base y, además, premia al grupo con una clasificación para el Campeonato de España que refuerza todavía más el valor de su torneo. El Ciudad de Córdoba seguirá así compitiendo entre los mejores equipos del país en una cita nacional que llega como recompensa a un campeonato andaluz de altísimo nivel.

El baloncesto cordobés vuelve de este modo a tener presencia destacada en la élite de la cantera andaluza y nacional, con un equipo infantil que ya ha demostrado que tiene argumentos para competir con los mejores.