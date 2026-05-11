El atletismo cordobés impulsa a Andalucía hacia el oro nacional sub 16 en Ourense

El atletismo cordobés volvió a dejar huella en un campeonato de máximo nivel nacional. Iván Leal y Rubén Bermejo contribuyeron al título conquistado por la selección andaluza sub 16 masculina en el Campeonato de España por equipos autonómicos disputado en Ourense, una cita en la que también brilló el bloque femenino con una meritoria tercera posición y una destacada presencia provincial.

En la competición masculina, Andalucía se proclamó campeona de España con dos representantes cordobeses dentro del equipo. Iván Leal, del club Los Califas, compitió en salto de longitud y finalizó en la séptima posición, aportando su esfuerzo a una selección que acabó subiéndose a lo más alto del podio. También formó parte del combinado andaluz Rubén Bermejo, del Sierra Norte Villafranca, que concluyó noveno en salto con pértiga dentro de una actuación colectiva que terminó siendo decisiva para la conquista del título.

La selección andaluza femenina sub 16 de atletismo, en el tercer lugar del podio. / RFEA

Bronce para la selección andaluza femenina

El atletismo cordobés también tuvo un papel importante en la selección femenina andaluza, que logró la medalla de bronce en el campeonato. En este caso, el protagonismo llegó especialmente de la mano del Sierra Norte Villafranca, que aportó tres atletas al equipo andaluz.

La actuación más destacada fue la de Lucía Japón, que logró la segunda plaza en salto de altura y firmó uno de los mejores resultados individuales de la expedición cordobesa. También ocupó un lugar de podio Alba Estévez, tercera en la prueba de marcha, mientras que Alejandra Herrera completó una notable participación con su quinta posición en lanzamiento de martillo.

El balance final confirma el excelente momento del atletismo base cordobés, capaz de aportar talento y competitividad a las selecciones andaluzas en una de las grandes citas nacionales de la categoría sub 16. Córdoba vuelve así a tener presencia destacada en el podio del atletismo español desde la cantera.