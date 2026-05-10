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Sadiq castiga al Athletic y acerca al Valencia a la salvación
El nigeriano anotó a 20 minutos del final el único tanto del partido
EFE
Un gol de Umar Sadiq en la segunda parte dio la victoria al Valencia sobre el Athletic Club en San Mamés (0-1), un marcador que acerca a su equipo a la permanencia y frena en seco al conjunto bilbaíno en su intento de alcanzar una plaza europea.
En el minuto 72 el delantero nigeriano se impuso con autoridad a Dani Vivian para cabecear al fondo de la portería de Unai Simón un buen centro desde la parte izquierda de Luis Rioja y marcar el único gol del encuentro.
En la primera parte Hugo Duro estrelló en el larguero un penalti decretado por el colegiado por un derribo de Yuri al propio Hugo Duro y unos minutos después se retiró lesionado el extremo internacional Nico Williams, aparentemente con un problema muscular.
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