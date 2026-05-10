Montilla y Egabrense golpean primero y se acercan a la final por el ascenso a Tercera RFEF

El fútbol cordobés dio un paso al frente en la pelea por el ascenso a Tercera RFEF. Tanto el Montilla como el Egabrense firmaron resultados positivos en los partidos de ida de las semifinales y afrontarán la vuelta con argumentos sólidos para seguir soñando con una plaza en la gran final del play off autonómico. La hoja de ruta de esta fase de ascenso quedó definida esta misma semana, con eliminatorias a doble partido entre los aspirantes que buscan el último gran salto del curso.

Atlético Palma del Río-Montilla (0-2)

El golpe más contundente lo dio el Montilla, que salió reforzado del derbi disputado en Palma del Río con una victoria por 0-2 que le deja muy bien posicionado para el segundo asalto. El choque respondió a lo esperado durante buena parte de la tarde, con mucha igualdad y con dos equipos que se conocen perfectamente, pero el conjunto vinícola supo esperar su momento y acabó desequilibrando el duelo en el tramo decisivo.

Ahí apareció Tiago para cambiarlo todo. El atacante firmó los dos goles del partido en apenas cuatro minutos, entre el 73 y el 77, y convirtió un duelo muy cerrado en una ventaja importante para el Montilla. Su doble aparición deja ahora al equipo auriverde a un paso de la eliminatoria definitiva y obliga al Atlético Palma del Río a buscar una remontada de entidad en la vuelta.

Un lance del encuentro de Palma del Río. / Montilla CF

Lebrijana-Egabrense (1-1)

También salió fortalecido el Egabrense, aunque en su caso desde la resistencia y la capacidad de reacción. El equipo dirigido por Rafael Escobar rescató un empate a uno en el campo del Lebrijana, un resultado de enorme valor por el escenario y por el desarrollo del partido. Los locales golpearon primero con un tanto de penalti en el minuto 19, pero el conjunto de Cabra respondió con personalidad apenas cinco minutos después.

Prieto devolvió la igualdad en el 24 y permitió al Egabrense recomponerse con rapidez en un encuentro exigente. A partir de ahí, el conjunto cordobés no se conformó con sostener el empate, sino que buscó con insistencia un segundo tanto que finalmente no llegó. Aun así, el 1-1 deja abierta la eliminatoria en un sentido favorable para los egabrenses, que ahora decidirán en casa el pase a la siguiente ronda.

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Montilla y Egabrense llegan así a la vuelta con una mezcla de prudencia e ilusión. Uno defenderá una ventaja clara. El otro tratará de hacer valer un empate de mucho peso lejos de casa. En ambos casos, el ascenso sigue al fondo. Y Córdoba mantiene intactas sus opciones de seguir metiendo equipos en la pelea por Tercera RFEF.