La jornada en Tercera | El Ciudad de Lucena cierra una temporada histórica y el derbi acaba en empate

La última jornada del Grupo 10 de Tercera RFEF dejó un cierre tranquilo y festivo para los equipos cordobeses. Mientras el Ciudad de Lucena puso el broche a su temporada histórica con una nueva victoria ante el Dos Hermanas (2-1)y tras certificar el ascenso a Segunda RFEF, el CD Pozoblanco y el Córdoba CF B firmaron un empate (2-2) en un derbi que sirvió como despedida al curso para ambos conjuntos.

CD Pozoblanco-Córdoba CF B (2-2)

El CD Pozoblanco y el Córdoba CF B despidieron la temporada con un empate en un derbi cordobés. El conjunto pozoalbense arrancó mejor el encuentro y golpeó muy pronto con el tanto de Diawara en el minuto ocho, adelantándose ante su afición. Los locales mantuvieron la iniciativa durante buena parte de la primera mitad y ampliaron la ventaja en el 22’, cuando Vargas firmó el 2-0 que parecía encarrilar el choque para los de Alberto Fernández.

Sin embargo, el Córdoba CF B reaccionó antes del descanso y logró meterse de nuevo en el partido. En el minuto 35, Moratalla recortó distancias y devolvió la confianza al filial blanquiverde, que salió decidido tras el paso por vestuarios. Nada más arrancar la segunda mitad, Marcelo firmó el empate en el minuto 46 y dejó todo abierto para el resto del encuentro.

A partir de ahí, ambos equipos buscaron el triunfo en un partido ya más equilibrado y con menos espacios. El marcador no volvió a moverse y el derbi terminó con reparto de puntos. Con este empate, el Córdoba CF B cierra la temporada en la novena posición con 44 puntos, mientras que el CD Pozoblanco finaliza undécimo con 43, poniendo ambos el broche final al curso.

Ciudad de Lucena-Dos Hermanas (2-1)

El Ciudad de Lucena cerró la temporada con una nueva victoria ante el Dos Hermanas. El conjunto lucentino, ya ascendido a Segunda RFEF, salió decidido a despedirse de su afición con un triunfo y apenas tardó tres minutos en adelantarse en el marcador gracias al tanto de Joselito. El atacante volvió a ser protagonista poco después con otro disparo peligroso que se marchó desviado por muy poco. Los de Antonio Jesús Cobos mantuvieron el control durante toda la primera mitad y también rozaron el segundo con un remate de cabeza de Diego Canty en el minuto 31.

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Tras el descanso, el Ciudad de Lucena terminó de sentenciar el encuentro. En el minuto 56, Diego Canty amplió la ventaja y cerró el marcador con el 2-0 definitivo. A partir de ahí, el partido se convirtió en una celebración para un equipo y una afición que disfrutaron juntos del ascenso conseguido semanas atrás. El conjunto celeste pone así el broche final a una temporada histórica, terminando invicto en su feudo y confirmando su dominio en el Grupo 10 de Tercera RFEF antes de dar el salto a Segunda RFEF.