Iván Ania, tras la victoria ante el Granada: "Nos llevamos tres puntos que nos mantienen vivos"

El Córdoba CF sigue en plena racha ascendente tras imponerse al Granada CF y firmar su sexta victoria consecutiva, en un encuentro decidido con el gol de Jacobo González, clave para mantener la dinámica positiva del equipo. Con este resultado, los de Iván Ania se sitúan a cinco puntos de los puestos de privilegio y mantienen vivas sus opciones de pelear hasta el final por la zona alta de la clasificación, a falta de solo tres partidos para cerrar la temporada. «El resultado justo, hace justicia y nos llevamos tres puntos que nos mantienen vivos. Si hoy no hubiésemos ganado ya no tendríamos ninguna opción de nada, nos quedarían tres partidos por disputar, pero sin ninguna opción de nada. Hicimos hoy nuestra sexta victoria seguida, que eso no es nada fácil y queremos más, tenemos que ser ambiciosos y ir a más y llegar a esos 69 puntos y ver lo que sucede», expresó el técnico blanquiverde.

Balance del encuentro

El análisis del encuentro destacó el buen rendimiento ofensivo del equipo durante la primera mitad, especialmente en la circulación de balón y la generación de peligro por las bandas. «Hicimos una muy buena primera parte con mucho juego, muchas llegadas. Ellos intentaron presionarnos las dos o tres primeras acciones pero cuando vieron que les encontrábamos las soluciones, se replegaron un poco más y no teníamos espacios para correr, pero sí que cuando éramos capaces de llevar el balón a los extremos estábamos generando peligro», indicó.

«Cuando no podíamos profundizar jugábamos atrás y pusimos varios centros laterales, varios de Alberto de Moral cerrados dirección portería, pero no ocupamos bien el área y así todo, tuvimos un par de laderos, tuvimos una ocasión de Requena o una falta lateral de Alberto del Moral. En la primera parte lo normal es que nos hubiésemos ido mínimo 1-0 incluso con algún gol más, pero no fue así. En la segunda parte ellos se ajustaron mejor, nos faltó un poco más de ritmo en la circulación, ya en la presión eran capaces a veces de salirnos y generaron alguna llegada con disparo lejano», subrayó.

Nombres propios

Alberto del Moral y Adrián Fuentes tuvieron que abandonar el encuentro por problemas físicos, una situación sobre la que Iván Ania aclaró que «Del Moral parece que es problema muscular en el isquio y Adri Fuentes con un taco le hizo una brecha, un agujero importante. Entiendo que Alberto Del Moral estará descartado, posiblemente ya no solo para el siguiente partido, sino para toda la temporada. Adrián Fuente no se, vamos a ver como evoluciona».

Con respecto a Jacobo Gonzalez y a su gol ante el Granada, el entrenador del Córdoba CF afirmó que «Jacobo es un jugador que me gusta mucho, nos ha dado mucho la temporada pasada y esta temporada sus números están ahí. Nueve goles para un no delantero, porque él no juega de delantero, son muy buenos números. Si algo tiene Jacobo es trabajo, calidad y gol. Es un gol que significa mucho. Me alegro por él, porque es una situación desagradable».

Arbitraje

La expulsión de Percan dejó un evidente malestar en el Córdoba CF, que terminó el encuentro disconforme con varias decisiones arbitrales. «En la primera parte pitó muchas minifaltas, tuve esa sensación de que el mínimo contacto pitaba falta, no creo que tuviera influencia en el marcador porque al final nos llevamos la victoria pero sí que en la primera parte era la sensación de que íbamos, presionábamos y a la mínima pitaba falta», señaló.

«La expulsión de Percan viene porque le va a agarrar la camiseta, el jugador tiene el pelo casi llegando a la cintura y le coge el pelo en vez de camiseta. Eso al final es una situación que no es normal pero supuso una expulsión, vamos a ver qué es lo que le ponen de esa manera pero nos quedamos sin un jugador como mínimo para el partido de viernes», añadió

Llegar a los 69 puntos

La ambición sigue intacta en el vestuario en este tramo final de temporada, con la mirada puesta en seguir sumando victorias para mantener vivas las opciones de alcanzar el play off. «Tenemos que hacer 69 puntos, esa es la realidad. A día de hoy tenemos opciones si hacemos los 69 puntos. No sé si dentro de una jornada o dos te estaré diciendo lo mismo, pero nosotros tenemos que pelear por hacer esos 69 puntos. Serían nueve victorias consecutivas, que si lo ves desde el global parece muy difícil, pero también parecía difícil hacer cuatro y lo conseguimos. Vamos a intentar ganar al Albacete y cuando acabe pensaremos en el Eibar», recordó.

«Hay que creer, hay que tener fe y ojalá que hagamos esos 69 puntos y sirvan para algo. Soñar es gratis y vamos a intentar hacer nuestro trabajo, que es hacer los 69 puntos y si nos da perfecto y si no nos da estar orgulloso de haberlo intentado y de habernos dejado la vida y el alma a lo que es un sueño», finalizó.