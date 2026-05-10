Sala de prensa
Iker Álvarez, tras el encuentro ante el Granada: «Si conseguimos 69 puntos, nos vamos a meter en 'play off'»
El guardameta del Córdoba CF destaca el buen momento del equipo y la importancia del trabajo colectivo
El Córdoba CF volvió a sumar tres puntos de gran valor en su dinámica ascendente tras imponerse al Granada. El guardameta blanquiverde Iker Álvarez fue decisivo con ciertas intervenciones clave bajo palos, consolidándose como uno de los nombres propios del encuentro. «Yo soy de los que piensa y me gusta pensar que si conseguimos 69 puntos nos vamos a meter, entonces creo que es lo que más me motiva, de lo que más pendiente estoy, de sumar nuestros puntos desde abajo, porque creo que podemos depender de nosotros mismos si llegamos a 69».
Alegría en el vestuario
El guardameta del Córdoba CF valoró el buen momento del equipo tras una nueva victoria, destacando la dinámica positiva del grupo. «Estamos contentos, creo que el equipo va con buena dinámica. A partir de aquí vamos a ver qué tal el próximo partido. Ya empezamos a pensar en Albacete y a sumar los 63 puntos que vienen», afirmó.
«En nuestro trabajo pasas muchos minutos fuera del partido, pero tienes que estar centrado en el partido, atento porque sabes que en cualquier minuto puede llegar una ocasión del rival. Para eso estamos, para ayudar al equipo y contentos de conseguir esta victoria», indicó.
Portería a cero
Los de Iván Ania supieron adaptarse a situaciones de mayor repliegue y fueron capaces de sostener el resultado. Esa fiabilidad atrás permitió cerrar el partido con portería a cero, un factor decisivo para asegurar la victoria y los tres puntos.«Al portero le damos especial importancia. También es mérito de todo el equipo porque hemos sido capaces de defender muy bien. Ha habido momentos que estábamos en bloque medio-bajo, que es algo a lo que no estamos acostumbrados. A partir de ahí creo que el equipo se ha hecho fuerte, hemos salido temporizar el partido, guardar la ropa y a partir de aquí hemos conseguido esa portería cero que nos ha permitido llevarnos los tres puntos»., subrayó.
Llegar a los 69 puntos
La ambición sigue intacta en el vestuario y el conjunto blanquiverde tiene tres últimos partidos para lograr meterse en puestos de privilegio. «Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que podemos llegar a 69 puntos, pero para llegar a 69 primero hay que llegar a 63 y seguir sumando. A partir de ahí creo que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ganar el próximo partido y que los resultados ya es algo que no depende de nosotros, ya se irán viendo».
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet lo garantiza: hoy lloverá en Córdoba y estas son las horas en las que caerá más agua
- La hostelería cordobesa tendrá que adaptar turnos, horarios y hasta cerrar las terrazas ante episodios de calor extremo
- La Universidad de Córdoba convoca 32 plazas de empleo público para laboratorios y servicios técnicos: requisitos y plazos
- Abre Decathlon City Córdoba, para estar más cerca de los deportistas
- Córdoba tendrá una treintena de obras en marcha durante este verano: los detalles de todas las intervenciones
- El capitán de la Guardia Civil fallecido en Huelva estuvo destinado en la localidad cordobesa de Baena: 'Era una gran persona, un compañero más
- Estas son las mejores Rejas y Balcones de Córdoba en 2026: el concurso ya tiene ganadores
- La baja atlántica continúa afectando a Córdoba y la Aemet tiene claro cuánto lloverá hoy