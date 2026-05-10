Iker Álvarez, tras el encuentro ante el Granada: «Si conseguimos 69 puntos, nos vamos a meter en 'play off'»

El Córdoba CF volvió a sumar tres puntos de gran valor en su dinámica ascendente tras imponerse al Granada. El guardameta blanquiverde Iker Álvarez fue decisivo con ciertas intervenciones clave bajo palos, consolidándose como uno de los nombres propios del encuentro. «Yo soy de los que piensa y me gusta pensar que si conseguimos 69 puntos nos vamos a meter, entonces creo que es lo que más me motiva, de lo que más pendiente estoy, de sumar nuestros puntos desde abajo, porque creo que podemos depender de nosotros mismos si llegamos a 69».

Alegría en el vestuario

El guardameta del Córdoba CF valoró el buen momento del equipo tras una nueva victoria, destacando la dinámica positiva del grupo. «Estamos contentos, creo que el equipo va con buena dinámica. A partir de aquí vamos a ver qué tal el próximo partido. Ya empezamos a pensar en Albacete y a sumar los 63 puntos que vienen», afirmó.

«En nuestro trabajo pasas muchos minutos fuera del partido, pero tienes que estar centrado en el partido, atento porque sabes que en cualquier minuto puede llegar una ocasión del rival. Para eso estamos, para ayudar al equipo y contentos de conseguir esta victoria», indicó.

Portería a cero

Los de Iván Ania supieron adaptarse a situaciones de mayor repliegue y fueron capaces de sostener el resultado. Esa fiabilidad atrás permitió cerrar el partido con portería a cero, un factor decisivo para asegurar la victoria y los tres puntos.«Al portero le damos especial importancia. También es mérito de todo el equipo porque hemos sido capaces de defender muy bien. Ha habido momentos que estábamos en bloque medio-bajo, que es algo a lo que no estamos acostumbrados. A partir de ahí creo que el equipo se ha hecho fuerte, hemos salido temporizar el partido, guardar la ropa y a partir de aquí hemos conseguido esa portería cero que nos ha permitido llevarnos los tres puntos»., subrayó.

Llegar a los 69 puntos

La ambición sigue intacta en el vestuario y el conjunto blanquiverde tiene tres últimos partidos para lograr meterse en puestos de privilegio. «Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que podemos llegar a 69 puntos, pero para llegar a 69 primero hay que llegar a 63 y seguir sumando. A partir de ahí creo que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ganar el próximo partido y que los resultados ya es algo que no depende de nosotros, ya se irán viendo».