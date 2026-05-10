Hugo hace historia: el canterano es el primer cordobés que firma un 'hat trick' en Primera con el Córdoba Futsal

El Córdoba Futsal cerró su temporada como local con una victoria rotunda, un ambiente de alivio y una gran historia con sello de la casa. El 6-1 frente al Quesos El Hidalgo Manzanares, no solo sirvió para despedir con buen sabor de boca el curso en Vista Alegre, sino también para rendir el mejor homenaje posible a José García Román en su último partido en Vista Alegre como presidente del club.

Pero la gran imagen de la tarde tuvo nombre propio: Hugo Expósito. El canterano cordobés firmó una actuación inolvidable con un 'hat trick' que lo metió de lleno en la historia del Córdoba Futsal. El jugador de Benamejí, de 22 años, se convirtió en el primer cordobés capaz de marcar tres goles en un mismo partido con la camiseta blanquiverde en la Primera División.

Parreño, Titi del Rey, Javi Aranda y Hugo celebran uno de los goles marcados al Manzanares. / Chencho Martínez

Un grupo muy selecto

Además se unió a un club de elegidos que hasta este sábado formaban Shimizu, Zequi y Saura, los tres únicos jugadores que hasta ahora habían firmado un triplete goleador en Primera en las filas del Córdoba Futsal.

Habían pasado cerca de tres años desde la última exhibición goleadora de esa magnitud en la liga por parte de un componente del Córdoba Futsal. Zequi fue el anterior jugador en conseguirlo, en concreto en la tercera jornada de la temporada 23-24. El gaditano lo consiguió en el triunfo por 4-1 ante el Alzira de aquella campaña.

El tope goleador de un cordobés con este club en Primera lo compartían hasta el momento César, Javi Sánchez, Jesús Rodríguez e Ismael con dos goles en un partido. El prieguense lo logró por última vez en la temporada 21-22.

Hugo controla el balón en el choque frente al Manzanares. / Chencho Martínez

Un canterano formado en el filial

Hugo Expósito es un cordobés que lleva varias temporadas ligado a la entidad cordobesa. De hecho formó parte del filial entre las temporadas 22-23 y 24-25. Josan González, por entonces técnico blanquiverde, apreció pronto la calidad del benamejicense en sus participaciones en los entrenamientos del primer equipo cuando era necesario.

Hugo se estrenó como goleador en Primera en la temporada 23-24 en una derrota del Córdoba Futsal por 2-1 en la pista del Jimbee Cartagena. También le marcó un tanto a la campaña siguiente en la pista del Emotion Zaragoza.

El club decidió subirlo de una manera definitiva a la primera plantilla en la actual campaña. El cordobés no ha defraudado, siendo un habitual en las rotaciones de su técnico, Emanuel Santoro. Anteriormente había marcado en dos partidos, en la victoria por 2-4 en la cancha del Manzanares y en la derrota por 3-4 frente al Peñíscola. Ahora ha logrado tres tantos en un solo encuentro. Hugo, con contrato en el Córdoba Futsal hasta el 2028, apunta a un jugador con una amplia trayectoria a nivel profesional.