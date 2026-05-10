Atletismo
Daniel Gracia y Yolanda López reinan en la CP María Auxiliadora Memorial Kiko Pastor
Los atletas del Maratón Lucena y el Trotasierra se llevan la victoria en una prueba del circuito provincial de carreras populares marcada por el tiempo y el gran ambiente junto al colegio Salesianos
La CP María Auxiliadora Memorial Kiko Pastor ya cuenta con ganadores. Daniel Gracia (Maratón Lucena) y Yolanda López (Trotasierra) lograron las victorias en esta prueba del circuito provincial de carreras populares.
En la categoría masculina, Daniel Gracia, atleta del Maratón Lucena, firmó una actuación muy sólida para imponerse en los cerca de siete kilómetros del recorrido con un tiempo de 26.56 minutos. Su triunfo fue además claro, ya que cruzó la meta con una ventaja apreciable sobre sus perseguidores más inmediatos.
La segunda posición fue para Carlos Barbero, del Club de Atletismo Cordobés, que completó la distancia en 27.32, mientras que el lucentino Antonio Montero, del Trotasierra, ocupó la tercera plaza con un registro de 27.34. Los tres protagonizaron así un podio de gran nivel en una de las pruebas destacadas del calendario provincial.
Yolanda López triunfa con solvencia
En la carrera femenina, Yolanda López volvió a demostrar su fiabilidad competitiva y supo controlar la prueba de principio a fin para adjudicarse el triunfo con un tiempo de 32.24 minutos. La atleta del Trotasierra gestionó con autoridad su ventaja sobre las rivales directas y acabó llevándose la victoria sin ceder el mando.
El podio femenino lo completaron dos corredoras del Indea. Marta Rueda fue segunda con un crono de 34.37, mientras que Inmaculada Rivera cerró las posiciones de honor con 35.13.
La prueba la siguió un numeroso pese a la lluviosa mañana. La carrera sirvió un año más para convertir en una fiesta del atletismo el entorno del colegio Salesianos.
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