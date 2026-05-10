El Coto Lucena se complica el ascenso y estará obligado a remontar en casa ante el Unicaja C

El Coto Lucena deberá firmar una remontada de gran calibre si quiere convertir en realidad su sueño de ascender a la Tercera FEB. El equipo lucentino regresó de Málaga con una dura derrota por 96-75 frente al Unicaja C en el partido de ida de los cuartos de final de la N1 Nacional, un resultado que deja muy cuesta arriba la eliminatoria para el conjunto dirigido por Enrique Garrido. El bloque cordobés llegó a perder por 32 puntos (67-35) en el minuto 24.

La exigencia del cruce era máxima, ya que los vencedores de esta ronda lograrán el ascenso, y el primer asalto dejó al cuadro cordobés en una posición comprometida. El filial malagueño impuso su ritmo y supo aprovechar el factor cancha para abrir una brecha importante en el marcador, obligando ahora al Coto Lucena a buscar una reacción casi perfecta en la vuelta.

El equipo lucentino tendrá una nueva oportunidad el próximo 15 de mayo, cuando dispute el segundo y definitivo encuentro de la eliminatoria. Ahí necesitará recuperar su mejor versión y convertir la pista local en un factor decisivo para intentar levantar una desventaja de 21 puntos que, aunque muy exigente, todavía deja abierta una mínima ventana a la esperanza.

Los jugadores del Coto Lucena, antes de iniciar un encuentro. / CÓRDOBA

Una remontada épica para la vuelta

La dificultad del reto es evidente, pero también lo es la importancia del premio. El Coto Lucena forma parte del ecosistema deportivo vinculado al Coto Córdoba, recientemente ascendido a la Primera FEB, y su posible salto a Tercera FEB sería otro impulso de enorme valor para la estructura del club. No en vano, Enrique Garrido, entrenador del conjunto lucentino, es además uno de los dos responsables de la dirección deportiva de la entidad que preside Rafael Blanco.

La derrota en Málaga obliga ahora al Coto Lucena a cambiar el guion y pensar solo en la remontada. El ascenso ya no pasa por gestionar una ventaja, sino por protagonizar una gran noche en casa que le permita seguir creciendo junto al proyecto principal del baloncesto cordobés.