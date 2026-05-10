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Fútbol | 39ª jornada de Liga en Segunda División

Córdoba CF-Granada, en directo | Los blanquiverdes intentan abrir el marcador en El Arcángel

Los de Iván Ania buscarán su sexta victoria consecutiva en El Arcángel

Los aficionados cordobesistas en la previa del encuentro entre el Córdoba CF y el Granada.

Los aficionados cordobesistas en la previa del encuentro entre el Córdoba CF y el Granada. / Manuel Murillo

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF afronta este domingo un exigente duelo ante el Granada en El Arcángel con el objetivo de sumar su sexta victoria consecutiva. El conjunto blanquiverde quiere mantener su gran dinámica en este tramo final de la temporada y seguir peleando por acercarse a los puestos de privilegio cuando apenas restan jornadas para el cierre de LaLiga Hypermotion.

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