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Fútbol | 39ª jornada de Liga en Segunda División
Córdoba CF-Granada, en directo | Los blanquiverdes intentan abrir el marcador en El Arcángel
Los de Iván Ania buscarán su sexta victoria consecutiva en El Arcángel
El Córdoba CF afronta este domingo un exigente duelo ante el Granada en El Arcángel con el objetivo de sumar su sexta victoria consecutiva. El conjunto blanquiverde quiere mantener su gran dinámica en este tramo final de la temporada y seguir peleando por acercarse a los puestos de privilegio cuando apenas restan jornadas para el cierre de LaLiga Hypermotion.
Oportunidad del Córdoba CF
13'. ¡CASIIIIIIII! A punto estuvo Christian Carracedo de abrir la lata en El Arcángel. El disparo del extremo acabó rebotando en el palo. La ocasión más clara hasta el momento.
Comienza el encuentro (0-0)
1'. ¡Arraaaaaanca el partido en El Arcángel! Primera pelota para los blanquiverdes.
Saque de honor
El nadador olímpico Paco Salinas, colaborador del club, hará el saque de honor tras su medalla de bronce conseguida en la Copa del Mundo de París
Reconocimiento
Lucía Priego y Esmeralda Coca, las dos primeras jugadoras que han debutado con el Córdoba CF Genuine, han recibido una camiseta por parte del CEO del club.
Ruge El Arcángel
¡Y ya regresan los 22 protagonistas al verde! Retumba El Arcángel con su himno.
Cuenta atrás para el arranque
¡Jugadores a vestuarios! ¡Diez minutos para que comience el encuentro!
La previa del partido
Y por aquí, la previa del partido.Ganar, ganar y seguir ganando. En eso se ha resumido la rutina del Córdoba CF en este tramo final de LaLiga Hypermotion. Más por necesidad que por simple ambición, aunque ambas convivan ya de la mano, el conjunto de Iván Ania aborda el cierre de campeonato regular con la obligación de no bajar el ritmo en su persecución particular de la zona de play off...
Muresan Muresan, el árbitro
Sergiu Muresan Muresan será el encargado de dirigir el Córdoba CF y al Granada en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (18.30 horas). El saldo global de esos encuentros, aún así, deja un registro relativamente equilibrado de dos victorias, tres empates y dos derrotas. Con revés se saldaron las dos últimas comparecencias del cuadro cordobesista bajo su arbitraje, no obstante: en Copa del Rey frente al Cieza y ante el Huesca en El Alcoraz, hace una temporada.
Once inicial del Granada
También conocemos ya la alineación visitante. El Granada sale con:
Astralaga, Casadesús, Alcaraz, Alemañ, Jose Arnaiz, Trigueros, Pablo, Diallo, Williams, Flores y Zinebi.
Once inicial del Córdoba CF
¡Y ya tenemos once inicial del Córdoba CF! Iván Ania apuesta por:
Iker Álvarez bajo palos, con Álex Martin y Rubén Alves en el eje de la zaga, junto a Carlos Albarrán y Vilarrasa en los laterales. En mediocampo, se mantiene Alberto del Moral, ahora con Requena como acompañante y Sergi Guardiola en el enganche. En banda izquierda aparece Kevin Medina-, mientras que en la derecha tiene continuidad Christian Carracedo. También repite en punta Adrián Fuentes.
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