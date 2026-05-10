Córdoba CF-Granada, en directo | Los blanquiverdes intentan abrir el marcador en El Arcángel

La previa del partido

Y por aquí, la previa del partido.Ganar, ganar y seguir ganando. En eso se ha resumido la rutina del Córdoba CF en este tramo final de LaLiga Hypermotion. Más por necesidad que por simple ambición, aunque ambas convivan ya de la mano, el conjunto de Iván Ania aborda el cierre de campeonato regular con la obligación de no bajar el ritmo en su persecución particular de la zona de play off...