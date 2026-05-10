Fútbol sala | Liga de Campeones
Carlos Barrón se queda a las puertas de otra corona europea tras caer con el Palma Futsal en la final
El conjunto balear pierde por 0-2 ante el Sporting de Portugal en la final de la Liga de Campeones de fútbol sala y cede un trono continental que había dominado durante tres temporadas consecutivas
El Palma Futsal del cordobés Carlos Barrón se quedó sin la posibilidad de agrandar todavía más su leyenda europea. El conjunto balear cedió por 0-2 ante el Sporting de Portugal en la final disputada en Pésaro y entregó así el cetro de la Liga de Campeones de fútbol sala después de tres temporadas consecutivas dominando la máxima competición continental.
El desenlace dejó un sabor amargo para un equipo que había convertido Europa en su territorio durante los últimos años y que aspiraba a conquistar su cuarta corona seguida, una hazaña de dimensión histórica en el fútbol sala internacional. Sin embargo, esta vez el Sporting de Portugal logró frenar la trayectoria del campeón y acabar con la hegemonía del Palma en el torneo.
La derrota supone el final de un ciclo de dominio absoluto en la Liga de Campeones para el conjunto balear, que había logrado instalarse en la cima del fútbol sala europeo con una regularidad extraordinaria. En esa aventura ha tenido también un papel destacado el guardameta cordobés Carlos Barrón, uno de los nombres propios del equipo en su etapa más brillante.
Una campaña brillante
Pese al tropiezo en la gran final, el Palma vuelve a cerrar otra campaña continental compitiendo entre los mejores del continente, lo que refuerza el peso de un proyecto que sigue siendo referencia en Europa. En una final de máxima exigencia, el Sporting se mostró más eficaz y terminó imponiéndose para arrebatarle el título al equipo español.
La jornada dejó además un balance positivo para otro representante de la liga española. El Jimbee Cartagena logró finalizar en la tercera posición tras imponerse al Etoile Lavalloise francés en la tanda de penaltis por 5-4, después de otro duelo muy competido que confirmó el alto nivel del fútbol sala nacional en el escenario europeo.
Para Carlos Barrón y el Palma queda ahora el reto de asimilar el golpe, cerrar filas y volver a mirar al futuro con ambición. Esta vez no hubo cuarta corona consecutiva, pero el recorrido reciente del equipo sigue siendo uno de los más sólidos y admirables del fútbol sala continental.
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