El Cajasol Ángel Ximénez compite hasta el límite, pero cede en Valladolid y sigue al filo del descenso en la Asobal

El Cajasol Ángel Ximénez volvió a demostrar que sigue dispuesto a pelear hasta el final por su permanencia en la Liga Asobal, aunque esta vez se quedó sin premio en la pista del Recoletas Atlético Valladolid. El equipo de Puente Genil ofreció una versión combativa, incómoda para su rival durante muchos minutos, pero acabó cediendo por 25-23 en un partido duro, espeso por momentos y muy condicionado por la tensión clasificatoria de los visitantes.

Antes del choque, el conjunto pontano arrancaba la jornada con 17 puntos, en plena zona de peligro, mientras el cuadro pucelano llegaba séptimo con 27 y en una posición bastante más cómoda. Los pontanos necesitaban los puntos para alejarse de la zona de descenso.

El arranque fue claramente favorable al Recoletas. Los vallisoletanos salieron con energía, apretaron en defensa y lograron imponer su ritmo con un parcial inicial que obligó muy pronto a Toni Malla a intervenir desde el banquillo (4-0, minuto 6). El tiempo muerto del técnico tuvo efecto inmediato, porque el Ángel Ximénez consiguió frenar la salida local y encontrar por fin el camino del gol. A partir de ahí, el partido fue entrando en una dinámica mucho más cerrada, con poca fluidez ofensiva y más peso de las porterías que del juego continuo. El propio Valladolid había advertido en la previa que esperaba a “un equipo totalmente distinto al de la primera vuelta con refuerzos de muchas garantías”, una percepción que el cuadro pontano confirmó sobre la pista (7-7, minuto 21).

Los pontanos le meten presión al Valladolid

El Cajasol Ángel Ximénez creció con el paso de los minutos. Se sintió cómodo en un duelo de intercambio corto, encontró respuestas en la portería y obligó al Recoletas a jugar con una presión que no siempre supo gestionar. El equipo cordobés llegó vivo al descanso, metido de lleno en el encuentro y con la sensación de haber desactivado buena parte del entusiasmo inicial de Huerta del Rey. Fue un partido de resistencia, de mantenerse dentro cuando el rival parecía mejor colocado para romperlo. Los pontanos se fueron al descanso con nun 12-10 en contra.

Benhalima y Ramos defienden una jugada del Recoletas Atlético Valladolid. / Alejandro Nieto

Tras el paso por vestuarios, el guion se repitió con matices. El Valladolid volvió a elevar el tono defensivo y trató de abrir una pequeña brecha, pero el Ángel Ximénez no se cayó (19-15, minuto 38). Todo lo contrario: supo responder desde la continuidad, agarrarse al partido y llevar el desenlace a un terreno incierto (22-22, minuto 52). Esa capacidad para sobrevivir en un contexto adverso explica por qué el conjunto de Toni Malla sigue llegando con opciones reales de salvación a las últimas jornadas, aunque cada derrota aumente el nivel de exigencia. La clasificación oficial del entorno de la jornada mantiene a Puente Genil en 17 puntos, igualado con otros rivales directos en una pelea muy comprimida por la salvación.

En el tramo final, sin embargo, el Recoletas encontró el impulso necesario para cerrar el partido. Arropado por su pista y con algo más de claridad en los momentos decisivos, el conjunto pucelano amarró una victoria sufrida ante un Ángel Ximénez que volvió a competir con dignidad, pero que no pudo transformar su esfuerzo en puntos.

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Los goles decisivos

Con 23-23 en el marcador en el minuto 56, los goles de Jozinovic y Alejandro Díaz acabaron por desequilibrar el encuentro a favor de los locales. Las paradas de Álvaro de Hita no fueron suficientes en esta ocasión. El desafío ahora pasa por levantarse una vez más y seguir remando en una recta final en la que cada jornada pesa como una final.