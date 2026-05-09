Vista Alegre se pondrá a punto para la Primera FEB: el Imdeco acelera la reforma que necesita el Coto

El Imdeco ya trabaja de cara a la próxima temporada, con el estreno del Coto Córdoba de Baloncesto en la Primera FEB en el horizonte. La entidad que preside Isabel Albás quiere adecuar Vista Alegre a las exigencias de la nueva liga, para que pueda competir la entidad que preside Rafael Blanco con garantías, pero también para que puedan utilizarlo el resto de los equipos que allí compiten con las máximas garantías.

Una de las cuestiones a resolver desde hacía tiempo era la de los marcadores electrónicos, desfasados desde hace varios años. Las partes destinadas a reflejar las faltas de los jugadores no podían usarse, ya que los números que hay son fijos del 4 al 15 y los jugadores pueden disponer hoy de dorsales que van del 00 al 99.

El Imdeco se planteó la opción de colocar un marcador central de cuatro caras colgado del techo. Sin embargo, las características del palacio municipal de los deportes cordobés lo va a impedir, fundamentalmente porque es demasiado alto y por las propiedades de su estructura. Hay que recordar que hablamos de un recinto inaugurado en 1993, hace 33 años.

Pablo Sánchez controla el balón en el partido contra el Amics Castelló. / A.J. González

La "reposición" de los marcadores

En su lugar, ha decidido trabajar en la "reposición" de los marcadores que hay en cada fondo, según Albás, con la intención de que estén adaptados a la normativa de la Primera FEB y de cualquier otra competición deportiva. El Imdeco va a intentar que los cambios en los marcadores estén listos para el inicio de la próxima temporada. De no conseguirlo, ya que los plazos de las licitaciones públicas hay que cumplirlos, buscaría una solución provisional, en la que también se encuentra trabajando.

Igualmente va a acuchillar el parqué de Vista Alegre, para que esté en perfectas condiciones en el inicio de la temporada 26-27. Según Isabel Albás, la inversión será de 62.000 euros.

El presidente del Coto Córdoba, Rafael Blanco, ha apuntado sobre este tema que "necesitamos que se mejore la infraestructura técnica de Vista Alegre para participar en Primera FEB, pues necesitamos marcadores acordes a la liga. Sabemos que el Imdeco está trabajando en ello". Blanco recuerda que "este año hemos tenido carencias importantes que no se pueden repetir en la temporada que viene".