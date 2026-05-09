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Ciclismo

Paula Blasi hace historia en el Angliru y conquista la Vuelta a España

La portentosa ciclista catalana de 23 años resiste en las infernales cuestas del 21% y hunde a la leyenda Anna van der Breggen para conquistar la ronda. La suiza Petra Stiasny ganó la etapa.

La ciclista catalana Paula Blasi, en la Vuelta a España.

La ciclista catalana Paula Blasi, en la Vuelta a España. / Eloy Alonso / Efe

Sergi López-Egea

El Angliru (Sierra del Aramo)

Paula Blasi sólo tiene 23 años, pero ya es historia del ciclismo español. Este sábado, en las infernales cuestas del Angliru, resistió a lo grande y logró ganar la Vuelta ciclista a España, siendo la primera local en conseguirlo. Por el camino se quedó en la última y definitiva etapa la legendaria neerlandesa Anna van der Breggen, de 36 años, que se hundió a cuatro kilómetros de la meta. La etapa se la llevó la suiza Petra Stiasny, que pudo rebasar a Blasi en el último tramo. Poco importó. La corredora de Esplugues logró la conquista por la que tanto había luchado.

Blasi, que ya venía advirtiendo de todo lo que era capaz desde que ganó la Amstel Gold Race, confirmó en el Angliru que es ya una de las grandes estrellas internacionales del deporte.

Esta vez, Blasi no falló con la elección del piñón como le ocurrió el viernes. Y ya con uno del 36, no tuvo más que tirar de fortaleza, física y mental, tacticismo (supo controlar a Van der Breggen, pero también al prodigio francés Marion Brunel), y echar a volar en los últimos cuatro kilómetros de cuestas. Se le hizo largo, porque a dos kilómetros del final vio cómo la suiza Stiasny le superaba. Pero no Van der Breggen, que llegaba líder antes de la subida al Angliru con 18 segundos de ventaja que no pudo contener, condicionada por su monoplato.

Era la primera vez que la Vuelta a España femenina subía al Angliru, Olimpo para tantos corredores como el Chava Jiménez, Roberto Heras o Alberto Contador. El espectáculo fue portentoso, confirmando Paula Blasi que, su camino, no ha hecho más que empezar. Cuando cruzó la meta, lo hizo llorando, abrazada a su familia, intentando descifrar qué acababa de ocurrir.

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Blasi acabó sacándole 24 segundos en la general a Van der Breggen, con la francesa Bunel completando el podio final a 49 segundos.

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