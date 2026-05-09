El Obradoiro no falla ante Gipuzkoa y sella su regreso a la ACB

El Monbus Obradoiro, liderado por Sergi Quintela (20 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia), no falló ante el Inverady Gipuzkoa (86-68) y logró el ascenso directo a la ACB dos años después de perder la máxima categoría por un triple-empate que cedió por un solo punto.

Si alguien pensaba que Gipuzkoa iba a regalar la victoria, estaba equivocado. El equipo de Sergio García entró sin complejos en el abarrotado Multiusos Fontes do Sar. Su puesta en escena fue inmejorable. Golpeó de salida con un parcial 6-11 que forzó a Diego Epifanio a pedir su primer tiempo muerto mediado el primer asalto.

El técnico obradoirista metió en pista a Sergi Quintela, y su equipo lo agradeció. Bajo su dirección, el Obradoiro mejoró en ataque. Volteó el marcador con un parcial 6-0, pero el estadounidense Jalen Tate continuó con la muñeca caliente y el Gipuzkoa recuperó el mando del electrónico.

Pero una gran versión del equipo donostiarra, con cuatro triples en diez minutos, no fue suficiente para descoser al Obradoiro, que, explotando su mayor profundidad de banquillo, pegó el primer estirón en el electrónico en el arranque del segundo tiempo (45-34).

La vuelta a pista de Tate (13 puntos al descanso) hizo reaccionar a Gipuzkoa. Epi paró el choque cuando su rival se acercó a cinco (45-40), y su equipo conservó esa mínima renta que dejaba todo abierto para la segunda parte.

Las defensas subieron su nivel de intensidad en el tercer asalto y eso bajó el porcentaje de acierto en ambos lados de la pista. El Obradoiro, intenso en defensa y demasiado acelerado en ataque, era incapaz de romper el partido. Pero tres triples seguidos -Barcello, Sergi Quintela y Andersson- le permitieron llegar al último cuarto con una renta de nueve puntos (65-56, min.30).

Y ahí apareció nuevamente Sergi Quintela. El exjugador del Breogán, eterno rival del Obradoiro, metió dos canastas seguidas, la segunda tras un robo en la presión, que devolvieron a su equipo la renta de 11 puntos (69-58).

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Los santiagueses tenían el ascenso en su bolsillo. Sar apretó y Brito tomó el testigo de su compañero en la anotación. Gipuzkoa tuvo dos triples liberados para situarse a diez, pero los falló. Y el Obradoiro ya no le dejó volver al partido (80-63) pese a un parcial 0-5. Al Básquet Coruña, que ascendía en caso de derrota santiaguesa, le tocará medirse al Menorca en la primera eliminatoria del playoff.