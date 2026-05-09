La jornada en Tercera | Los equipos cordobeses bajan el telón a la temporada

La temporada regular llega a su final en el Grupo 10 de Tercera Federación. El CD Pozoblanco y el Córdoba CF B pondrán el broche al campeonato con un derbi provincial en el Nuestra Señora de Luna, mientras que el Ciudad de Lucena despedirá una temporada histórica celebrando junto a su afición el ascenso a Segunda RFEF en su duelo frente al Dos Hermanas, ambos encuentro el domingo a las 12.00 horas.

CD Pozoblanco - Córdoba CF B (domingo, 12.00 horas)

El último derbi provincial de la temporada pondrá el broche al curso para el CD Pozoblanco y el Córdoba CF B en un encuentro marcado más por el orgullo competitivo que por las urgencias clasificatorias. Con los objetivos ya cumplidos y la permanencia asegurada, ambos conjuntos afrontan la cita con la intención de cerrar el campeonato con buenas sensaciones y regalar una alegría a sus respectivas aficiones en un duelo siempre especial.

El conjunto dirigido por Alberto Fernández buscará hacerse fuerte una vez más en el Nuestra Señora de Luna para despedir el curso ante su gente con una victoria. Los pozoalbenses ocupan actualmente la decimosegunda posición con 42 puntos, aunque llegan inmersos en una dinámica complicada, ya que acumulan ocho jornadas consecutivas sin conocer la victoria. En sus compromisos más recientes, el Pozoblanco empató sin goles frente al Chiclana y cayó ante el Conil CF (0-1) y el Atlético Central, resultados que frenaron su progresión en la recta final del campeonato.

Enfrente estará un Córdoba CF B que afronta el derbi en un momento muy diferente. El filial blanquiverde, décimo con 43 puntos, logró reaccionar a tiempo tras atravesar una delicada situación clasificatoria y consiguió asegurar la permanencia con varias jornadas de antelación. Los de Diego Tristán llegan lanzados tras encadenar cuatro victorias consecutivas frente al San Roque de Lepe (2-0), el Castilleja CF (0-1), el Coria CF (4-0) y el AD Ceuta B (0-1), una racha que ha cambiado por completo las sensaciones del equipo en este tramo final de temporada.

Ciudad de Lucena - Dos Hermanas (domingo, 12.00 horas)

El Ciudad de Lucena pondrá el broche a una temporada histórica este fin de semana en su estadio, en un ambiente marcado todavía por la celebración del ascenso a Segunda RFEF. El conjunto dirigido por Antonio Jesús Cobos afronta el último encuentro del curso con la tranquilidad del objetivo cumplido y con una ciudad completamente volcada con su equipo tras consumarse el salto de categoría. Durante los últimos días, la plantilla y el cuerpo técnico han continuado con los actos conmemorativos del ascenso, realizando una ofrenda floral a Nuestro Padre Jesús Nazareno y a María Santísima de Araceli, además de ser recibidos por la corporación municipal en el Ayuntamiento de Lucena.

En lo deportivo, los celestes buscarán despedir el campeonato manteniendo las buenas sensaciones mostradas durante gran parte de la temporada. El Ciudad de Lucena llega a la cita tras caer ante el Cádiz B (3-0), una derrota que llegó después de dos victorias de enorme valor frente a la UD Tomares (5-0) y el Bollullos (1-0), resultados que terminaron de confirmar el ascenso directo. Los lucentinos afrontan esta última jornada como campeones del grupo, con 70 puntos y tras firmar una campaña brillante tanto en resultados como en regularidad.

Enfrente estará un Dos Hermanas CF que llegará también instalado en la zona alta de la clasificación. El conjunto sevillano ocupa la segunda posición con 60 puntos y buscará cerrar el curso con una victoria de prestigio ante el campeón. Los nazarenos han vivido unas últimas semanas algo irregulares, con derrota frente al Bollullos (1-2), empate ante el Sevilla FC C (1-1) y victoria contra la RB Linense (2-0), aunque han demostrado durante toda la temporada ser uno de los equipos más competitivos del grupo.