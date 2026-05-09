Baloncesto | NCAA-1
Guillermo del Pino apuesta por iniciar una segunda temporada con Maryland
El base-escolta cordobés continuará en la Universidad de Maryland tras su estreno en el baloncesto universitario estadounidense, una primera campaña en la que dejó destellos de su talento
El base-escolta cordobés Guillermo del Pino ya ha decidido su futuro en la próxima temporada. La promesa del baloncesto nacional va a continuar en la Universidad de Maryland, por lo que disputará con los Terrapins su segunda temporada en la NCAA-1, la máxima división del baloncesto estadounidense.
Del Pino seguirá de esta forma en la Conferencia Big Ten, una de las más exigentes de la NCAA y en la que compiten varios de los equipos de más tradición de la competición.
Del Pino, de 19 años, inició en el pasado mes de noviembre su periplo por la NCAA. La participación con España en el Europeo sub 18, competición que decidió en la final con un último minuto para la historia, provocó que se incorporara tarde a los entrenamientos de Maryland.
El retraso en la incorporación a Maryland
El retraso en la llegada a Estados Unidos tuvo como consecuencia que el técnico, Buzz Williams, le diera menos minutos de lo normal para un jugador de sus cualidades. A ello se sumó que era un jugador de primer año, un ‘freshman’, en una liga con unos clichés tradicionales casi intocables, que premia con un mayor de minutos a los jugadores con más años de experiencia en ella.
Cuanto entró de lleno en las rotaciones, sufrió una lesión de hombro que le dejó seis semanas sin jugar. Al final destacó en algunos de los partidos de la recta final de la fase regular, sobre todo en la victoria sobre Washington, en la que dio la asistencia de la victoria.
Un año para progresar en minutos y relevancia en la cancha
El reto de Guillermo del Pino de cara a la próxima campaña es subir el promedio de 9,3 minutos en pista de la campaña 25-26. La Liga 26-27 la afrontará como jugador se segundo año -'sophomore'-, lo que le garantizara más minutos, si Buzz Williams, un técnico de la vieja escuela, sigue las normas no escritas que rigen en la NCAA.
Maryland ha diseñado de cara a la campaña 26-27 una plantilla renovada en su mayoría. La NCAA ha decidido subir de 68 a 76 el número de equipos con derecho a disputar el 'March Madness', las eliminatorias por el título, en una competición con 353 conjuntos en la máxima categoría. De momento, Maryland aparece en el puesto 43 en los pronósticos de la próxima campaña.
El reto del Mundial sub 19
Antes de viajar a Estados Unidos, Guillermo del Pino afrontará el Mundial sub 19 con España, una competición que tendrá lugar del 27 de junio al 5 de julio en Turquía. Allí intentará sumar su tercer oro internacional y el primero mundial. Hasta ahora ha sumado dos títulos europeos en las categorías sub 16 y sub 18.
- Una mujer fallecida y ocho heridos de diversa consideración tras un accidente múltiple en Puente Genil
- Empleo público en Córdoba: puestos, plazos y requisitos para las más de 44.000 plazas que se convocan este año
- La hostelería cordobesa tendrá que adaptar turnos, horarios y hasta cerrar las terrazas ante episodios de calor extremo
- El conjunto arqueológico de Medina Azahara en Córdoba recuperará el histórico camino de los Nogales con pasarelas de madera hacia el Salón Rico
- Nuevo supermercado de Mercadona en Córdoba: Urbanismo aprueba la cesión de una parcela en Huerta de Santa Isabel
- Iznájar estrena una pasarela peatonal junto al embalse para impulsar el turismo sostenible en la Subbética
- Una conductora se da a la fuga tras atropellar a una joven de 19 años en Lucena
- Abre Decathlon City Córdoba, para estar más cerca de los deportistas