Fátima Gálvez logra la plata en la Copa del Mundo de Almaty

Fátima Gálvez ya tiene la primera gran alegría internacional de la temporada. La campeona olímpica baenense se colgó la medalla de plata en la prueba de foso olímpico individual de la Copa del Mundo de Almaty, en Kazajistán, después de completar una competición de enorme nivel y de volver a demostrar que sigue instalada entre las grandes referencias mundiales del tiro al plato. Este domingo aspirará a un segundo metal en equipos mixtos.

Gálvez inició la competición con solvencia, tanto que se proclamó vencedora de la primera fase con 123 platos rotos sobre un total de 125. Sus resultados le sirvieron para clasificarse para la final junto a la eslovaca Rehak (120), las australianas Smith (120) y Scanlan (119), la polaca Bernal, la checa Hrdlickova y la portuguesa De Barros (117) y la india Neeru (116).

Las ocho tiradoras se clasificaron para una final prevista a la mejor de 30 platos. La cordobesa se situó desde un principio entre las tres primeras. Hrdlickova, Neeru, De Barros y Bernal, por este orden, fueron las primeras que cayeron eliminadas.

Fátima Gálvez rompe un plato. / CÓRDOBA

Un puesto asegurado en el podio

La eliminación de la australiana Scanlan le aseguró un puesto en el podio. Smith, Rehak y la cordobesa lucharon a partir de entonces por el oro en los últimos diez platos.

La australiana Penny Smith se estaba mostrando intratable, tanto que no fallaba ningún plato. Tras 25 disparos, Smith mandaba con un pleno de 25, seguida de Fátima Gálvez y Rehak, ambas con 21.

Gálvez pasó a luchar por el oro ante Smith, ya que Rehak tuvo que conformarse con el bronce, descartada ya a la hora de disparar a los últimos cinco platos. La australiana siguió sin fallos, hasta terminar batiendo el récord del mundo en una tirada de una final a 30 platos. La baenense finalizó segunda con 26.

La lucha por un segundo metal

Este domingo luchará por una nueva medalla en equipos mixtos junto a Alberto Fernández, la modalidad en que ganó el oro olímpico en el 2021 en Tokio y que volverá a ser olímpica en 2028 tras no formar parte del programa en 2024.