El Córdoba Futsal logra una goleada con sabor a fin de ciclo

El Córdoba Futsal finalizó la liga como local venciendo por 6-1 al Quesos El Hidalgo Manzanares. Los de Santoro acabaron así con una larga de diez partidos sin ganar y de nueve encuentros sin sumar los tres puntos ante su afición. El partido tuvo un claro color a fin de ciclo, pues fue el último en Vista Alegre de José García Román como presidente. Los integrantes de su todavía club le entregaron una placa reconocimiento y le regalaron una victoria.

El choque arrancó con los cordobeses controlando a un rival superior en calidad y rotaciones. No había apenas fisuras en la defensa del equipo que entrena Emanuel Santoro. Carlos Gómez creó por primera vez peligro en el minuto 4. El técnico blanquiverde iniciaba mientras la primera rueda de rotaciones, para así mantener un nivel de intensidad acorde a la dificultad del encuentro.

El Manzanares intentaba como podía salir de la tela de araña tejida por el técnico local. Toni creó la primera ocasión en una jugada individual propia que terminó con un disparo que desvió Víctor. Los locales siguieron apretando en la recta final de la primera parte. Los cordobeses jugaban con valentía optando por una presión alta que por momentos ahogaba a su adversario.

El presidente del Córdoba Futsal, José García Román, recibe una placa de reconocimiento de manos de su esposa. / Chencho Martínez

Llegan los goles

Un despiste puntual pudo costarle el 0-1. El saque de una falta del Córdoba Futsal acabó en un contragolpe que Daniel finalizó con un disparo al poste. Los de Santoro forzaron tantas faltas que en el minuto 15 lograron el premio de un doble penalti o lanzamiento de diez metros. Carlos Gómez lo ejecutó con maestría para conseguir el 1-0. El Valdepeñas, nervioso al verse por detrás, cometió una nueva falta en el 16, lo que conllevó un nuevo doble penalti para los cordobeses. Carlos Gómez mandó en esta ocasión el balón fuera.

Los locales aprovecharon sus mejores momentos del partido para ampliar la ventaja. Un contragolpe terminó con un pase de Parreño a Hugo para que el canterano batiera a placer a Navarro. El Manzanares reaccionó al doble golpe con el 2-1. Una jugada trenzada terminó con un gol de Khalid por el centro.

El tanto animó a un Manzanares que siguió creando ocasiones y forzando faltas. Daniel mandó el balón al poste a un minuto del descanso. Con el 2-1 en el electrónico concluyó la primera parte.

Los jugadores del Córdoba Futsal, antes del encuentro, junto al director de Vista Alegre, Pedro Urbano. / Chencho Martínez

El Córdoba Futsal amplía las distancias

El Córdoba Futsal inició la segunda parte con ganas de encarrilar el partido cuanto antes. El 3-1 llegó muy pronto en una jugada ensayada. Un saque de banda de Murilo fue al pie de Carlos Gómez para que el toledano le diera un pase a Zequi dentro del área. El gaditano se adelantó a la defensa para marcar. El tanto de los cordobeses obligó al Manzanares a abrirse, lo que propició que el partido ganara en rapidez y ocasiones.

El Manzanares empezó a llegar con peligro pero sin la pegada necesaria para recortar distancias. Mientras, el Córdoba Futsal espera agazapado el fallo del oponente para salir disparado en una transición rápida. Murilo corrió por la banda derecha, hasta darle a un pase a Titi del Rey que el argentino convirtió en el 4-1.

El cuarto tanto local provocó que el Manzanares apostara en el 30 por el portero-jugador. El Córdoba Futsal defendió bien, sin dejar huecos y además golpeó con peligro en cuanto pudo. Dos goles de Hugo en los minutos 34 y 35 dejaron el choque sentenciado con el marcador en un 6-1. El partido no dio para mucho más. El Manzanares se rindió y el Córdoba Futsal pudo disfrutar de la victoria sobre la cancha.