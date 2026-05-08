ACTUALIDAD BLANCA
El Real Madrid solventa la pelea entre Valverde y Tchouameni con una multa de 500.000 euros a cada uno
El club blanco cierra los expedientes disciplinarios tras escuchar a los futbolistas y permite que el francés pueda jugar el domingo contra el Barcelona en el Camp Nou
El Real Madrid ha resuelto la crisis abierta en el vestuario por la pelea entre Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni con una multa de 500.000 euros para cada uno, según ha revelado a través de un comunicado.
El expediente que pesaba sobre los dos jugadores ha quedado cerrado este viernes con un castigo económico. El club ha comunicado que ambos jugadores han mostrado su arrepentimiento por sus peleas esta semana, la última de ellas causante de un traumatismo craneoencefálico para el jugador uruguayo que le obligó a pasar por un centro hospitalario.
Tras la conversación con el instructor del expediente, no existe ninguna sanción deportiva para ninguno de los dos futbolistas. Por tanto, el centrocampista francés podrá jugar el domingo contra el Barcelona en el Camp Nou. Álvaro Arbeloa no podrá contar, en cambio, con Valverde, para quien el protocolo de contusiones en la cabeza prescribe entre 10 y 14 días de reposo.
El uruguayo y el francés se enzarzaron en una disputa el miércoles durante el entrenamiento, con entradas duras por parte de Valverde sobre el francés. La tensión se mantuvo en la sesión del jueves y una vez en el vestuario, después de una fuerte discusión, Valverde terminó cayendo y golpeándose en la cabeza contra una mesa. Se le abrió una brecha en la frente y los servicios médicos del club le aplicaron varios puntos de sutura antes de trasladarlo a un hospital.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nuevo supermercado de Mercadona en Córdoba: Urbanismo aprueba la cesión de una parcela en Huerta de Santa Isabel
- Una mujer fallecida y al menos cuatro heridos graves tras un accidente múltiple en Puente Genil
- La Junta de Andalucía declara Zuheros como municipio turístico y se convierte en el tercero de la provincia de Córdoba con esta distinción
- Iznájar estrena una pasarela peatonal junto al embalse para impulsar el turismo sostenible en la Subbética
- Un hombre, herido grave en un desguace de Córdoba tras pasar más de una hora atrapado bajo un camión
- Calderería Manzano invierte 1,2 millones de euros en modernizar su fábrica de Bujalance: 'Es el origen de lo que somos hoy
- Empleo público en Córdoba: puestos, plazos y requisitos para las más de 44.000 plazas que se convocan este año
- El singular hallazgo en un residencial de Córdoba: una promoción de viviendas albergará este tesoro del siglo X