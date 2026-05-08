El Real Club Priego Fundación Kutxabank celebra su undécima Superdivisión con otra victoria en casa y recibiendo el trofeo de campeón

El Real Club Priego Fundación Kutxabank puso el broche perfecto a la temporada regular con una victoria en casa y la celebración, junto a su afición, de su undécimo título de la Superdivisión masculina. El conjunto prieguense cerró el campeonato en el CETD Priego de Córdoba con un triunfo ante el Visit Pontevedra en un duelo que sirvió además como preludio de la gran fiesta posterior sobre la pista.

La cita tenía un valor especial. No solo era el último encuentro de la fase regular, sino también la oportunidad de compartir con su público un nuevo campeonato liguero, otro más para una entidad que sigue agrandando su leyenda dentro del tenis de mesa nacional.

El duelo, sin embargo, no arrancó de la manera más cómoda para los intereses locales. Hampus Soderlund abrió la serie, pero se encontró con un Visit Pontevedra competitivo y exigente desde el primer punto. Nicolás Galvano sorprendió al prieguense y adelantó al conjunto gallego, dejando claro que el rival no había viajado a Priego para ejercer de mero acompañante en la celebración.

Robert Gardos inicia la reacción

La reacción local no tardó en llegar. Robert Gardos devolvió la igualdad al marcador tras imponerse a André Filipe Coelho, reequilibrando un partido que exigía concentración y firmeza pese al contexto festivo que rodeaba la jornada.

A partir de ahí, el Real Club Priego empezó a imponer su jerarquía. Carlos Machado firmó una victoria de enorme valor ante Miguel Ángel Vílchez y colocó por delante al equipo cordobés, acercándolo a un triunfo que ya empezaba a tomar forma en el CETD. Poco después, Robert Gardos volvió a responder, esta vez con más sufrimiento, pero con la misma eficacia, para asegurar al menos el empate para los suyos.

Con el partido ya encaminado, quedaba rematar la faena. Y ahí apareció de nuevo Hampus Soderlund, decidido a dejar atrás su derrota inicial. El jugador sueco se rehízo a tiempo para firmar el punto definitivo y cerrar la victoria del Real Club Priego Fundación Kutxabank, desatando así el final de fiesta soñado por el club y por su afición.

Los prieguenses reciben la copa de campeón

Una vez concluido el encuentro, llegó el momento más esperado. El equipo levantó el trofeo que le acredita como campeón de la Superdivisión masculina, una imagen que volvió a confirmar al Real Club Priego como una de las grandes referencias del deporte andaluz y del tenis de mesa español.